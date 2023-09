Rappel de vaccination contre le Covid: pour qui et comment ?

Il est vrai qu’on en entend beaucoup moins parler qu’il y a quelques mois. Toujours est-il qu’avec mes collègues médecins généralistes, nous sommes toutefois forcés de constater, depuis quelques semaines, une recrudescence d’appels de personnes souffrant de symptômes qui ressemblent à ceux liés au Covid: douleurs, musculaires, fatigue, fièvre, légères pertes de goût,… Certains autotests se révèlent positifs. Impossible toutefois de chiffrer cette recrudescence puisque l’on ne teste plus actuellement. La bonne nouvelle est qu’on ne rencontre plus de formes aussi graves qu’auparavant. Si la pandémie est terminée, le virus, lui est toujours bien présent. Et, il faut vivre avec….

Que faire si l’on ressent ce type de symptômes ?

il faut évidemment prendre contact avec son médecin généraliste et, au besoin, respecter une quarantaine de 7 jours.

Peut-on craindre de nouvelles vagues de Covid en automne et en hiver ?

Sans doute, y en aura-t-il encore… Le plus important, pour ceux qui seraient confrontés au Covid est de faire partie de ceux qui souffrent de symptômes légers de la maladie.

D’où l’importance de la vaccination….

Effectivement, il convient d’insister sur le fait que le vaccin se révèle extrêmement efficace pour protéger contre les formes graves du Covid.

Pour qui le rappel du vaccin est-il conseillé ?

Une nouvelle dose de vaccin est fortement conseillée pour les personnes âgées de plus de 65 ans et pour les personnes à risque souffrant notamment de maladie chronique, d’obésité ou de surpoids, de problèmes respiratoires… Dans les homes de repos, comme ici à la MRS Libert à Marche-en-Famenne, il convient de rappeler tous les bénéfices que peut apporter la vaccination. Outre son efficacité contre les formes grave de la maladie, le vaccin permet également le maintien d’une vie sociale normale en évitant un éventuel confinement et en permettant le maintien des visites.

Est-il utile de se faire vacciner si l’on ne fait pas partie des personnes à risque ?

Ceux qui le veulent peuvent évidemment e faire. Mais ce n’est pas conseillé car ceux qui ont déjà reçu trois doses de vaccin gardent actuellement une bonne réponse immunitaire. Par contre, un rappel serait peut-être utile pour ceux ou celles qui n’ont reçu que deux doses depuis le début des campagnes de vaccination. Ils peuvent alors prendre contact avec leur médecin traitant.

Où peut-on se faire vacciner contre le Covid actuellement ?

Il n’y a plus actuellement de centres de vaccination en province de Luxembourg, même s’il en reste 6 en Wallonie. La vaccination peut aujourd’hui se faire chez son médecin généraliste ou dans certaines pharmacies.