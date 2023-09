Les élèves des Instituts Sainte-Julie et Saint-Laurent de Marche-en-Famenne plongés dans un "Very Math Trip"

Un voyage ludique et pédagogique au travers duquel les mathématiques peuvent vite devenir contagieuses. "L’objectif avec l’organisation de ce spectacle au sein de l’Institut est vraiment de vulgariser et dédramatiser les mathématiques. Mais aussi de montrer de manière plutôt drôle qu’elles sont partout dans nos vies", expliquent de concert la professeur de mathématique Virginie Thérère et le directeur-adjoint de l’Institut Sainte-Julie, Arnaud Baudesson. Aux commandes de ce spectacle interactif en diable qui a déjà notamment tourné dans beaucoup d’écoles, on retrouve donc Manu Houdart, qui a enseigné les mathématiques à Ath durant plus de dix ans avant de créer la Maison des Maths à Quaregnon.