Louyet Group reprend la concession Quoilin de Marche-en-Famenne

Concrètement Louyet Group intègre la concession BMW/MINI à Namur, BMW/MINI à Marche-en-Famenne, la carrosserie Quoilin à Namur et le centre d’occasion "Quoility Cars" à Ciney

"La reprise des concessions Quoilin, réputées pour leur esprit familial et leur engagement envers la satisfaction de la clientèle, renforce la position de Louyet Group en devenant le plus grand groupe automobile BMW et MINI de BeLux, indique le groupe dans un communiqué. Cette acquisition s’inscrit dans la vision à long terme du groupe Louyet visant à élargir sa présence géographique en s’entourant des meilleurs collaborateurs et préparer ensemble la mobilité de demain."

"Nous sommes enthousiastes à l’idée de cette nouvelle étape dans notre histoire. C’était important pour moi de s’implémenter dans la région namuroise. La reprise des concessions Quoilin est non seulement une opportunité de croissance pour Louyet Group, mais aussi un moyen de préserver et de renforcer les valeurs qui ont fait la renommée des concessions Quoilin, déclare Laurent Louyet, CEO de Louyet Group, non sans saluer le parcours de Sabine Quoilin et sa famille. Nous nous engageons à maintenir la qualité du service, des collaborateurs motivés et la satisfaction de nos clients au cœur de tout ce que nous entreprenons."