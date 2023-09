Le Marchois Sylvain Poncelet, toujours le boulanger-pâtissier préféré de la province

C’est en effet ce mercredi 6 septembre que les 100 boulangeries-pâtisseries préférées des Wallons en 2023 ont été divulguées au grand public lors d’une cérémonie organisée au Centre d’enseignement secondaire Asty Moulin à Namur, en présence du vice-Président de la Wallonie, ministre wallon de l’Agriculture et de l’Économie, Willy Borsus, et de l’ambassadrice des produits locaux, L’animatrice de RTL-TVI, Sandrine Dans.

Douze boulangeries luxembourgeoises parmi les 100 premiers

Dans ce classement. outre le Marchois Sylvain Poncelet, on retrouve d’autres boulangeries provinciales: la boulangerie-pâtisserie Demelenne à Hotton, A Bon vî pan à Courtil, la boulangerie Bultot à Houffalize, l’artisan boulanger Claude Piérard à Tenneville, la boulangerie Transparence à Paliseul, Stéphane Hardy à Bertrix, la boulangerie-pâtisserie Warginaire à Libramont, la boulangerie Richard à Neufchâteau, Up Epi à Arlon, Campagne boulangerie-pâtisserie artisanale à Étalle et la boulangerie Demoulin-Laurent à Musson.

Cette initiative est portée par l’Agence wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité (Apaq-W) en collaboration étroite avec la Fédération francophone de la boulangerie-pâtisserie. Ensemble, ils mettent l’accent sur le soutien envers nos Maîtres Boulangers-Pâtissiers, en particulier sur l’aspect artisanal de leur profession et la passion qui les anime au quotidien.

C’est pourquoi la campagne Maître Boulanger Pâtissier 2023 a décidé de mettre l’accent sur la fidélité des clients. "Ces artisans ont plus que jamais besoin de notre soutien", tel est le message de la campagne.

627 boulangers wallons ont participé à cette 3e édition

Un moment clé de cette campagne est l’élection des boulangeries-pâtisseries préférées des Wallons, un événement destiné à mettre en valeur ces commerces de proximité qui font partie intégrante de notre quotidien. Pas moins de 627 Maîtres Boulangers-Pâtissiers à travers la Wallonie ont participé à cette 3e édition de l’élection. Concrètement, du 15 juin au 15 juillet, les artisans ont remis un ticket permettant à leurs clients de voter – à l’issue d’un ou plusieurs achats – pour leur boulangerie-pâtisserie préférée. Plus de 19 000 clients ont pris part au vote, consacrant ainsi avec enthousiasme l’efficacité de l’action de promotion sur le site www.maitre-boulanger-patissier.be. Les 100 établissements sélectionnés recevront tout prochainement un diplôme et un autocollant pour leur vitrine.