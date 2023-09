Le projet immobilier Europan à Marche-en-Famenne : 25 appartements et 4 commerces en prévision en bordure du boulevard urbain

Le bourgmestre André Bouchat le précise: "Le point aujourd’hui soumis au vote ne concerne que les modifications de voirie utiles à la réalisation de ce dossier, soit la modification de la rue des Religieuses, le déplacement d’une voie piétonne et la création d’une placette publique sur terrain privé. Mais je voulais absolument que le projet, encore non finalisé, soit présenté par l’auteur de projet afin que tous les conseillers puissent envisager ce projet dans sa globalité".

L’urbanisation de cette bande de terrain en bordure de boulevard urbain répond à plusieurs objectifs qu’a rappelé tant le bourgmestre que les architectes Philippe Bosquée et Grégory Crefcœur. Il s’agit tout d’abord d’urbaniser une parcelle compliquée à aménager mais aussi de supprimer un chancre urbain au cœur de la ville. Rappelons que ce terrain est occupé par des parkings en garage et en bordure de boulevard urbain et par une maison en état de fort délabrement. Autre objectif: offrir une continuité urbanistique au développement initié par la Ville de Marche le long du boulevard ainsi que de mettre en avant la circulation douce et les interconnections vers le centre.

25 appartements et quatre commerces

Les deux architectes ont également rappelé l’historique de ce projet né en 2011-2012 issu du concours européen d’architecture Europan remporté à l’époque par le bureau roumain Atelier Form avec la première mouture de ce projet.

Un projet qui, depuis, a subi des modifications de taille, notamment quant à la hauteur du bâtiment comme l’ont rappelé tant le bourgmestre que l’architecte: "Le projet passe d’un rez plus 4 à un rez plus trois, soit un passage d’une hauteur initiale de 14,85 mètres sous corniche à 11,85 mètres dans le projet actuel. Un projet qui prévoit deux blocs distincts avec des ouvertures en façade pour éviter un côté trop monolithique. Un premier bloc comprendra 12 appartements et deux surfaces dédiées au commerce. L’autre bloc, qui concernera l’actuel bâtiment délabré et le commerce occupé par le magasin Boudoux comprendra, lui, 13 appartements et deux commerces".

Les architectes livrent également d’autres informations: "La venelle piétonne qui assure la liaison entre la place de l’Étang et le boulevard urbain vers la rue des Dames blanches et le centre-ville est maintenue et sera même élargie, passant de 1,5 à 3 mètres".

Une placette à usage public sur fond privé sera aussi créée entre les deux blocs d’immeuble projetés par la société Immo Euro Lux SA.

La problématique des places de parking

Reste la question des emplacements de parking qui semble aujourd’hui la plus problématique. Le nouveau projet offrira 20 places: 9 en garage et 11 sous car port.

Pas assez selon le conseiller de la minorité MR Jean-Pierre Georgin, qui s’inquiète encore malgré tout également de la hauteur toujours importante de certains bâtiments: "Il y aura un déficit de places de parking car on en perdra par rapport au modèle actuel. Sans compter le vaste projet immobilier à l’ancienne Miroiterie, situé à quelques mètres de là, où là aussi il y aura un déficit d’emplacements. N’oublions pas non plus que la place de l’Étang, qui offre bon nombre de places, est parfois saturée ou utilisée lors de certains rendez-vous organisés dans le centre-ville".

Même inquiétude du côté de la conseillère du groupe Écolo, Nicole Graas, qui suggère que la Ville impose au promoteur de créer un emplacement de voiture partagée. "En effet un véhicule partagé permet selon les statistiques de remplacer de 10 à 15 voitures individuelles." le 1er échevin Nicolas Grégoire lui répond que cette possibilité pourra être étudiée, mais que la ville vient par ailleurs de signer une convention pour la mise en service d’une station de véhicules partagés, notamment à la place de l’étang.

Au vote, le point, concernant uniquement les modifications de voiries, enregistre les votes positifs des groupes Engagés, PS et Écolo. Dans le groupe MR, on enregistre quatre votes négatifs et l’abstention du conseiller Bertrand Lespagnard.