Des petits-déjeuners littéraires sont organisés au Tiroir des Saveurs sur réservation au 084/31 10 58.

9 h: petit-déjeuner à payer au comptoir (11 €)

10 h: rencontre avec l’auteur (gratuit)

Le samedi 23 septembre, Willy Bogue présentera son livre Des champs aux camps, Journal de guerre d’un jeune soldat.

Le samedi 16 décembre, Katerina Strnadova présentera son livre Chambre n° 9, le combat de sa famille contre la maladie auto-immune de sa fille.

La Fureur de Lire

Plusieurs activités seront organisées dans le cadre de l’opération La Fureur de Lire, sur réservation au 084/31 10 58

Le mercredi 11 octobre de 14h à 15 h 30: lecture pour les enfants et animation artistique (gratuit)

Le jeudi 12 octobre de 19 h 30 à 22 h: Pourvu qu’on ait l’ivresse, récit pour adultes par la Compagnie des Cœurs Vagabonds. Le spectacle sera suivi par une dégustation de fromages et du verre de l’amitié (PAF: 15 €).

Les autres activités

Une exposition photos sur le thème de l’âgisme (discrimination envers toute personne âgée) sera présentée dans les locaux de la bibliothèque du 6 au 20 novembre.

Dans le cadre de la Saint-Nicolas, le mercredi 29 novembre de 15 h 30 à 17h sera organisée une animation ainsi qu’une distribution de bonbons (réservation souhaitée au 084/31 10 58))

Notons encore le club de lecture pour les adultes qui reprendra ses activités le vendredi 8 septembre de 17h à 19 h. Tandis que le club de lecture à destination des ados reprendra, quant à lui, le vendredi 22 septembre de 17h à 19 h.

Notons enfin des animations lecture pour les enfants organisées les 9 et 23 septembre, les 7 et 21 octobre, les 4 et 18 novembre, les 2 et 16 décembre de 10 h 30 à 11 h. Ces animations sont gratuites.