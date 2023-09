Marche-en-Famenne : Les Marchois ont fait la fête ce week-end sur la place aux Foires

La Fête des Marchois a commencé ce vendredi soir par les retrouvailles autour du traditionnel apéro. Et, cette année, la soirée boursière faisait son grand retour avec la fanfare T8 Brassband. Elle s’est achevée par un concert du groupe Oh My Band.

Le samedi soir, l’ambiance était chaude sous le chapiteau avec le grand Blind Test animé par l’équipe du Manda Bar. Environ 40 équipes de 8 personnes ont testé leurs connaissances musicales et leur culture générale marchoise.

Le week-end s’est terminé ce dimanche midi par le traditionnel banquet des Marchois, où plus de 500 personnes ont répondu présentes, avec un apéro animé par l’Harmonie locale et par la confrérie du Matoufé.

Sans oublier le coutumier spectacle de marionnettes satiriques des Mautchî Mî Tchî qu’tî qui avait lieu en fin d’après-midi ce dimanche, pour ceux qui l’auraient loupé le 15 août dernier lors du Marché 1900. Ainsi que les activités pour enfants telles que jeux en bois, château gonflable, pêche aux canards, magicien déambulatoire…

La famille de l’ASBL Foires en fête a bien grandi depuis les débuts de la Fête des Marchois il y a 17 ans déjà. ©- Foires en fête

500 convives au banquet des Marchois

Un week-end conclu une nouvelle fois de manière positive pour l’ASBL Foires en fête: "Nous sommes ravis du succès de la Fête des Marchois, ajoute Marie-Eve Bouillon. Nous avons reçu du monde ce week-end avec un Blind Test en sold-out ce samedi et 500 repas servis ce dimanche. Il y avait une très bonne ambiance ce week-end."

La Fête des Marchois est également le dernier évènement de l’été pour l’ASBL, après avoir organisé la Fête de la Musique dans le cadre des Beach Days et la 1re édition des 4h de Cuistax "La Foireuse". "Maintenant, nos guerriers pourront enfin se reposer avant de tout doucement commencer à préparer le marché de Noël…", conclut la présidente de l’ASBL Foires en fête.