Le Delhaize de Marche-en-Famenne est repris par son directeur actuel et son épouse

Le supermarché Delhaize de Marche-en-Famenne figure dans cette nouvelle liste à l’instar des enseignes de Marcinelle, Tournai, Ath, Mons et Verviers en Wallonie.

Nicolas Bergé est déjà directeur à Marche

Les repreneurs du supermarché Delhaize de Marche-en-Famenne sont Nicolas Bergé et son épouse Nathalie Stichelbaut. Nicolas Bergé qui connaît très bien l’enseigne marchoise et pour cause puisqu’il en est déjà le directeur (store manager) depuis quelques années. Il nous explique les raisons de cette reprise: "Je crois vraiment en ce projet. Je suis un Delhaizien convaincu. J’ai gravi progressivement les échelons au sein de l’enseigne. J’ai commencé comme assistant chef de rayon puis comme chef de rayon, directeur adjoint puis directeur ici à Marche. Je suis persuadé du potentiel de l’enseigne en général, et bien évidemment de celle de Marche. D’autre part, il s’agit également pour moi et mon épouse d’un projet de vie, familial, puisque nous sommes en train de construire à proximité de Marche."

"J’ai tenu à rassurer mon équipe en priorité"

Après l’annonce du groupe ce lundi matin, le téléphone du nouveau repreneur a évidemment chauffé toute la journée. "J’ai, il est vrai été fortement sollicité mais, avant toutes choses, j’ai tenu en priorité à échanger avec mon équipe, mes collaborateurs, leur présenter et leur expliquer le projet, les rassurer après ces mois difficiles. Ils me connaissent. On a l’habitude de travailler ensemble depuis trois ans que je suis à Marche. Ma porte leur est toujours ouverte. Cet échange a été très positif. Maintenant, je ne peux pas assurer que tout le monde est satisfait mais je l’espère sincèrement. L’équipe marchoise, qui compte actuellement une cinquantaine de collaborateurs, sera reprise sous les conditions de la CCT32 bis avec les mêmes conditions salariales qu’avant la reprise."

"Avant tout, regagner la confiance après ces mois difficiles"

Ce passage en supermarché franchisé nécessitera évidemment une période de transition. "Cette transition devrait commencer assez vite, dans les semaines à venir, indique Nicolas Bergé. Pour une ouverture selon le nouveau modèle qui devrait intervenir dans une période oscillant en fin novembre et mi-janvier. Pour le client, il n’y aura aucun changement à court terme si ce n’est une journée de fermeture pour mettre à jour tous les systèmes, notamment informatiques, explique le repreneur qui nourrit bien des projets pour le magasin Delhaize marchois. Il y aura quelques changements à moyen et plus long terme comme, par exemple, un réagencement des rayons et un rafraîchissement général du magasin mais pour cela il conviendra de retrouver de la trésorerie en regagnant la confiance perdue chez certains clients après ces derniers mois vécus dans un climat, il est vrai, fort tendu. Mais, je le répète, je crois en ce projet et en mon équipe".