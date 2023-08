La 16e Fête des Marchois, de vendredi à samedi

Entre-temps, d’autres rendez-vous festifs sont aussi venus agrémenter l’été des Marchois, et pas que, sur la célèbre place du haut de la ville, toujours à l’initiative de Foires en Fête: la Fête de la Musique d’abord bien sûr, puis aussi, depuis 2022, les Beach Days, et cette année les 4 heures de Cuistax.

Mais revenons à la Fête des Marchois, qui tient tout particulièrement à cœur à ceux-ci. "Même si tout le monde est évidemment le bienvenu", insiste Marie-Eve Bouillon.

Retour de la soirée boursière et déguisements

Et d’en venir au menu, qui sera servi comme toujours sous un chapiteau et à ses abords: "On reste sur un programme traditionnel, avec toutefois quelques nouveautés, développe-t-elle. La soirée boursière fera son grand retour vendredi, avec un panel de bières spéciales dont les prix fluctueront en cours de soirée. Et on a pour la première fois demandé à tous les participants au blind test de venir déguisés. Il y aura 2 prix supplémentaires, pour l’équipe avec les meilleurs déguisements et celle mettant la meilleure ambiance. Et 80 questions, musicales bien sûr, et aussi de culture générale en lien avec Marche, et 40 équipes de 8 personnes maximum, c’est quasi sold-out." Dimanche, il y aura évidemment Le Banquet des Marchois et son cochon grillé à la broche par un traiteur, après un apéro aux notes de l’Harmonie Communale de Marche et délices de la Confrérie du Matoufé. "Plus de 400 repas ont été réservés, les inscriptions sont clôturées, précise Marie-Eve Bouillon. "Le dimanche est aussi une journée familiale, avec des animations pour les familles: magicien déambulatoire, jeux en bois, château gonflable, pêche aux canards,…"

Autre incontournable, dimanche toujours, une représentation des Mautchîs Mî Tchî qu’ti, ce théâtre satirique de marionnettes, tout aussi cher aux Marchois que leur grande fête populaire annuelle. Un nouveau lever de rideau aussi pour ceux qui auraient loupé les facéties d’André Bouchat, Gugusse et consorts le 15 août lors du Marché 1900.