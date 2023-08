"Pazapa", une balade qui permet de découvrir le centre ville de Marche-en-Famenne aux personnes porteuses de handicap

"En 2019, nous avons répondu, via notre CCPH, à un appel à projet du ministre wallon du Tourisme, René Collin, concernant l’accessibilité des sites et hébergements touristiques, explique Gaëtan Salpeteur, président du CPAS marchois et du CCPH. Notre objectif était d’améliorer une promenade bien connue dans notre commune, celle des"Petits Pas", balade qui emmène les visiteurs à la découverte de l’intra-muros marchois et de son histoire, en l’adaptant aux personnes porteuses de handicap. Les nouvelles technologies entrent ici au service de l’ouverture, de l’intégration et de l’accessibilité. Il s’agit vraiment d’un nouvel outil formidable."

Toutes les personnes et associations sociales marchoises issues du Conseil consultatif de la personne handicapée qui ont contribué à la création de cette balade Pazapa en compagnie des autorités communales. ©-Eda

Cette balade d’un peu moins de 2 km et à effectuer en 1 h 30 approximativement, permet, au départ de la Maison de Tourisme de la place de l’Étang, de découvrir 17 sites du centre historique de Marche-en-Famenne (sculptures, patrimoine bâti,…) à son rythme, en fonction de son handicap.

Accessible via une application smartphone

"Via une application smartphone créée spécifiquement pour ce projet, cette balade est accessible aux personnes porteuses de quatre types de handicap en totale autonomie: personnes malvoyantes, déficientes mentales, malentendantes et sourdes, explique Corinne Ketels, responsable du CCPH et cheville ouvrière de ce projet. Pour ce qui est des personnes qui marchent plus difficilement ou en chaises roulantes, les personnes aveugles ou encore celles qui présentent des difficultés de compréhension, la balade est également accessible mais moyennant un accompagnement."

Le circuit Pazapa est accessible via une application smartphone ou tablette. ©-ÉdA

L, ila création de cette balade a été supervisée par le bureau d’étude spécialisé Plain-Pied. "L’originalité de cette balade consiste dans le fait que les visiteurs sont aidés par une application smartphone/tablette, intitulée Pazapa, que l’on peut télécharger via App et Play Store, commente Julie Vanhalewyn, du bureau Plain-Pied. Elle a été conçue spécialement avec un contenu adapté (traduction, audiodescription,…) pour aller d’un point à un autre. Des informations directionnelles et de sécurité sont aussi communiquées grâce à l’application. Chaque point d’intérêt y est également audiodécrit. Par ailleurs, ce parcours a été testé et approuvé par des personnes porteuses de handicap."

Pour faciliter les déplacements, des repères et balises jalonnent le tracé, comme des pavés podotactiles, des poteaux jaunes, des pavés avec le symbole de la balade et le numéro de chaque point d’intérêt, une vibration du smartphone à l’approche de chacun de ces points". Des aménagements physiques installés par le Service Travaux de la Ville.

"Un circuit adapté unique en Wallonie"

Ce circuit dispose d’ores et déjà du label Acces-i. "Je suis vraiment heureuse que ce beau projet ait pu aboutir, témoigne pour sa part, Nadine Verheye du Département du Tourisme pour tous. À mon humble avis s’agit d’un circuit citadin unique en son genre à l’échelle de la Région wallonne et qui est amené à faire des petits. Il fait partie des 91 projets retenus dans le cadre de l’appel à projets. Certains ont été malheureusement abandonnés par certaines communes en raison des circonstances vécues ces dernières années. Mais 80 d’entre eux devraient néanmoins arriver à terme. On approcherait alors 200 propositions touristiques adaptées en Wallonie."

Le circuit permet de découvrir 17 points d’intérêt du centre-ville marchois. ©– Eda

Sensibilté marchoise

Quant au bourgmestre André Bouchat, il se montre véritablement enchanté de l’aboutissement de ce projet: "Avec cette balade Pazapa, c’est le numérique qui va dans le bon sens qui sert à l’inclusion, à rendre accessible plutôt qu’à exclure". Ce dernier rappelle par ailleurs pour rappeler la sensibilité de la Ville à aider les personnes porteuses de handicap dans leur quotidien. "Nous continuerons infailliblement à avoir une attention particulière pour les personnes porteuses de handicap. Nous avions d’ailleurs déjà été salués en 2015 par Cap 48 pour tous nos efforts, notamment pour ce qui est du maintien à l’emploi des personnes handicapées. Je rappellerai encore l’implantation de l’ASBL Andage ainsi que celle de l’Union francophone des handicapés (UFH), mais aussi d’une entreprise de travail adapté (ETA) telle que Bois et Travaux Bel Air qui emploie plus de 120 personnes,…."