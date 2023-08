Marche-en-Famenne: cinq jours pour découvrir l’univers du coworking

Grâce à la formule "Je cowork et j’invite un ami", le public pourra tester le coworking et participer à divers événements gratuitement, seul ou à plusieurs (voir ci-dessous).

"Les espaces de coworking ne sont pas de simples acteurs de l’immobilier d’entreprise, insiste Jérôme Mabille, de Digital Wallonia, le réseau des espaces de coworking wallons. Ce sont des lieux d’animation économique en lien avec les dynamiques de développement de leurs territoires d’implantation, et des écosystèmes favorables à la création d’activité économique. Le modèle économique du coworking en Wallonie reste compliqué à trouver dans un contexte sociétal qui a beaucoup changé depuis la crise sanitaire."

"Beaucoup de contre-vérités ou mauvaises intuitions"

Et de poursuivre: "Malheureusement, beaucoup de contre-vérités ou mauvaises intuitions peuvent circuler à propos du coworking. Son utilisation par les travailleurs salariés est un des sujets complexes à appréhender. Ceux-ci ne fréquentent pas significativement plus qu’avant ces lieux."

Jérôme Mabille précise aussi: "Durant la semaine, les résultats d’une nouvelle enquête annuelle réalisée auprès des coworkers wallons, dont les profils sont très variés, seront présentés, dans le prolongement de celle proposée par l’Agence du Numérique de 2014 à 2020."

Programme

Et le programme ? Lundi 11: "Happy monday": commencer sa semaine par un petit-déjeuner sympa et venir travailler dans une ambiance chill.

Mercredi 13: "CoLab": coworker et créer en équipe son propre support d’ordinateur grâce au FabLab.

Jeudi 14: "Well working": parfaite combinaison entre wellness et coworking: découvrir le yoga et la méditation comme des nouveaux moyens de booster sa productivité.

Vendredi 15: "Cowork’lunch cheese & wine": venir coworker et profiter d’un lunch local pour finir la semaine de travail en toute convivialité.

Inscription obligatoire via le lien disponible sur les réseaux sociaux de l’e-Square.

Plus d’infos: Amélie Vetcour: 0491/963 365.