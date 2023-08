Des Luxembourgeois aux Journées Mondiales de la Jeunesse

Jamais sans doute l’étymologie du terme "catholique" qui signifie "universel" n’aura été plus à propos que lors des Journées Mondiales de la Jeunesse, les JMJ, qui viennent de se terminer à Lisbonne, au Portugal. Cette 37e édition a accueilli près de 2 millions de jeunes. Des jeunes épaulés par de nombreux accompagnants. Ce fut le cas du chanoine François Barbieux, curé de Marloie, On et Hargimont. "J’avais déjà eu l’occasion de me rendre aux JMJ lorsque j’étais séminariste. C’était à Cologne, en 2005", avance-t-il, se centrant de suite sur l’expérience portugaise. "Cela a été un moment extraordinaire de l’Église. Il y avait ces jeunes et certains moins jeunes, venus de tous les pays, de tous les continents. Tous ont vécu de grands moments d’émotion, de partage, de moments pour nourrir sa foi, par des chants, des louanges, de la musique".