Le trafic des trains adapté à cause de travaux en gare de Marloie

"Le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire va renouveler les voies et la caténaire en 2023 et 2024. Au total, 21 aiguillages seront remplacés, de même que le lit de pierres sur lequel reposent les voies et les supports sur lesquels sont fixés les rails. Les aiguillages actuels ont plus de 30 ans d’âge et arrivent en fin de vie", précise mercredi Infrabel dans un communiqué.