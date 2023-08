La pluie n’a pas refroidi la magie des statues vivantes (photos et vidéo)

Et les pluies incessantes du week-end n’ont pas refroidi les visiteurs venus une nouvelle fois en nombre. On n’a évidemment pas atteint les chiffres records de l’édition précédente, mais les organisateurs ne peuvent néanmoins que se montrer satisfaits au vu des aléas météorologiques de ce milieu d’été. Doudounes et parapluies complétaient cette fois l’équipement obligé des visiteurs

Les statues vivantes ont transmis leur magie

Statues en Marche

Et la magie a encore opéré grâce à la centaine des statues vivantes, venues une nouvelle fois du monde entier, qui malgré leur silence, ont fait naître les sourires sur bien des visages, ceux des enfants évidemment en quête de leurs moindres mouvements fugaces ou d’une grimace subreptice.

Pour notre part, le parcours débute sur la place de la 7e brigade où un étrange adolescent surnommé "Game Boy" et muni de lunettes de vision 3D, semble évoluer dans un univers parallèle. Tout comme nous, les visiteurs, dans quelques instants. En effet, quelques mètres plus loin, au pied du Quartier Latin, c’est Mary Poppins qui vient à notre rencontre avec son éternel parapluie. Parapluie que nous non plus ne tarderons bientôt pas à ouvrir, non pas pour nous envoler, mais pour nous protéger de la première bordée de pluie. De Londres, nous passons un peu plus loin en Asie avec ce fier Ronin, samouraï sans maître dans le Japon médiéval.

On remonte dans le haut de la ville aux abords de la place aux Foires. Là, un Don Juan un peu fantasque conte fleurette à ces dames. Tandis que résonnent plus haut des notes de guitare plutôt rock. C’est Freddy Mercury en plein "bœuf" avec un guitariste. Ils s’en donnent tous deux à "chœur" joie.

Au cœur du parc Van der Straeten, notre voyage onirique se poursuit avec la Petite Sirène posée sur un caillou au bord de la Marchette. Près de l’hôtel de ville, c’est le roi Soleil qui se pavane devant sa cour… À quelques mètres, l’un de ses sujets vit un bien sombre moment aux mains d’un féroce bourreau.

Comme si nous n’en avions pas reçu assez sur nos têtes, c’est une porteuse d’eau qui nous accoste rue des Carmes.

Quasimodo, Monte-Cristo, Roméo et Juliette,…

Au hasard des ruelles et des places, c’est dans de véritables livres ouverts que nous plongeons au contact de héros de toujours: Quasimodo, le comte de Monte Cristo, le maléfique Dracula, Gavroche, le petit gamin frondeur des Misérables ou encore Roméo et Juliette qui vivent un amour plus que fou sur le parvis de l’église Saint-Remacle. L’autel n’est plus très loin….

Mais où va s’arrêter cet improbable voyage ? Certainement pas dans le parc de la Maison Jadot, où un immense dragon nous surprend, ultime provocation en plein cœur de la cité de la Grosse Biesse. Plus loin, deux femmes, faites du meilleur bois, nous demandent si nous savons quand s’arrêter la pluie…

Non, Mesdames, nous ne savons pas quand finira cette fichue pluie, mais ce dont nous sommes sûrs en quittant le centre-ville marchois, c’est que le soleil était sur tous les visages des visiteurs, conscients d’avoir partagé une folle et incroyable journée au contact de toutes ces statues vivantes qui nous ont une nouvelle fois fait rêver.