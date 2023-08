Fond des Vaulx : la Ville de Marche-en-Famenne acquiert 4 hectares supplémentaires

Avec ses 30 hectares situés au cœur de Marche et du Geopark Famenne-Ardenne, le Fond des Vaulx est un poumon vert auquel les habitants sont très attachés. Point de départ de circuits pédestres et lieu de promenade quotidien, cette vallée calcaire présente d’indéniables richesses naturelles et géologiques. Le site est géré par l’ASBL du Fond des Vaulx (promenades, balisage…) et la Ville, en collaboration avec le Département de la Nature et des Forêts (DNF), avec pour partie le statut de réserve domaniale suite à un projet de restauration LIFE Hélianthème.