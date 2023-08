Il y a 50 ans, le drame de Spich coûtait la vie à 7 Chasseurs ardennais

Les Ardennais sont présents à Spich, dans la région de Cologne. Il n’est pas 17h en ce 3 août. Un camion MAN transportant des miliciens revient d’un exercice. Le camion se retourne.

"Cinq Chasseurs ardennais avaient été tués sur place. Sept étaient blessés plus ou moins grièvement. Et ce premier bilan, pourtant déjà suffisamment cruel, devait encore hélas s’alourdir: une heure environ après l’accident, l’un des blessés mourrait à l’hôpital de Troisdrof et le dimanche 5 août, à trois heures du matin, un second blessé rendait le dernier soupir dans le même établissement", constatait, lors de son discours d’adieu, le futur général Gilles Magon, alors lieutenant-colonel BEM et chef de corps des Ardennais.

Onde de choc

Michel Barbiot, Guy Bergiers, Roland Bourlez, Raymond Clairbois, Bernard Piret, Patrice Werts et André Roydeaux avaient 19 et 20 ans. "Si nos sentiments, au soir de la catastrophe, étaient faits d’un mélange de stupeur douloureuse et de rage impuissante, ils sont aujourd’hui empreints d’une immense tristesse que les mots sont bien incapables d’exprimer", poursuivait, à l’époque, l’officier. L’onde de choc suite à ce drame est impressionnante dans le pays.

Cet accident touche en effet des miliciens, ce qui donne une proximité particulière aux faits dans la population. La mémoire collective se souvenait que 10 ans avant, en juin 1963, 38 paras commandos, dont des miliciens, mouraient dans le crash aérien en Allemagne, à Detmold. En novembre de la même année, les Chasseurs ardennais perdaient trois des leurs, toujours en Allemagne, lors d’un exercice. Ces trois soldats avaient été happés mortellement par un train.

Le monument érigé à Marche-en-Famenne perpétue le souvenir de 1973

Monuments

Suite à la catastrophe de Spich, un monument a été érigé sur les lieux de l’accident, reprenant les noms des victimes, toutes issues de la 3e compagnie du 1er Chasseurs ardennais. Lorsque ces derniers quittent l’endroit à la fin des années 1970, le monument est entretenu par une autre unité belge. Les Allemands s’en chargeront lorsque les FBA n’existeront plus. Un nouveau monument a été érigé à Marche-en-Famenne, au camp Roi Albert, où sont aujourd’hui cantonnés les Ardennais. On y rappelle les noms des victimes de 1973. Une plaque en mémoire du caporal Alexandre Patoux, mort en 1998 en Bosnie, a également été apposée.

Une autre plaque rappelle les événements de 1963 et les noms du caporal Alexandre Carraro et de l’adjudant Gérard Fontaine, morts en Afghanistan en 2009 et 2012, sont également gravés dans la pierre.

Yvan Jacques: "Une scène gravée à jamais dans ma mémoire"

Yvan Jacques ©EdA

Ancien commandant militaire de la province, ancien chef de corps des Ardennais, le colonel VEM e.r. Yvan Jacques était à Spich en 1973.

Le 3 août 1973 reste à jamais gravé dans la mémoire du colonel BEM e.r. Yvan Jacques. Lui qui fut chef de corps des Ardennais, commandant militaire de notre province, était à Spich ce jour-là. "Je me souviens de cette journée comme si c’était hier. C’était un vendredi, dit celui qui était, à l’époque, commandant de la compagnie d’appui et également gestionnaire du mess des officiers.

Une soirée au mess était prévue ce jour-là. Elle sera bien évidemment annulée. Avec un adjudant, nous nous rendions vers ce mess. Nous avons entendu les sirènes de la 7e compagnie médicale. Rien d’alarmant : une fois par mois, ces sirènes étaient testées."

Quelques instants plus tard, l’info tombe: "Nous voyons arriver devant nous un homme hagard, nous informant qu’un accident venait d’avoir lieu. Nous nous sommes rendus sur les lieux, proches, et nous avons découvert ce camion écrasé, sur le dos. Une scène qui reste encore aujourd’hui encore gravée dans ma mémoire."

"Prévenir les familles"

Yvan Jacques note que tout le monde porte secours. Il a ensuite fallu prévenir les familles: "Il n’y avait pas de GSM à l’époque, nous étions en période de vacances, une famille résidait même à l’étranger. Il a fallu organiser l’accueil de ces familles. Là aussi, tout le monde s’est mobilisé." Il ne le cache pas, ces moments ont été difficiles. Les corps ont été rendus aux familles et des délégations militaires se sont déplacées aux différentes obsèques.

Sur les circonstances du drame, le colonel en retraite avoue ne pas avoir eu le rapport entre les mains et ne se confond pas en suppositions.

Aujourd’hui encore, il nous avoue retenir de cette journée deux choses: "Il y a, comme je l’ai déjà souligné, la première image du drame, la première image de cet accident de masse, de ce court moment où on ne sait pas ce qui est le plus urgent à faire avant que tout le monde ne s’active. Le second souvenir, c’est cette solidarité. Tout le monde a répondu présent et de nombreuses autres unités nous ont épaulés."