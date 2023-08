Les sangliers bientôt chassés du quartier des Rossignols à Marche-en-Famenne

Interpellée début de l’été par de nombreux habitants du nord-est de la commune, la Ville de Marche et le Département de la Nature et des Forêts (DNF) ont convenu mercredi d’un périmètre d’action pour limiter drastiquement le nombre de sangliers errants. Cette décision est l’aboutissement de plusieurs démarches menées sous l’égide de l’échevinat de l’Environnement suite à des dégâts très importants constatés dans des propriétés privées (pelouses, jardins…) et la multiplication des plaintes.