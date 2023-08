Avant la fermeture du musée, il existait un partenariat avec le Domaine des Grottes de Han. Les personnes qui le visitaient avaient la possibilité de combiner avec la visite du Musée de la vie paysanne et des métiers oubliés. Cela nous amenait beaucoup de monde et la fin de ce partenariat m’avait contraint à fermer le musée. Peu après, j’ai organisé une journée portes ouvertes qui a connu un véritable succès. Tout le monde m’a encouragé à rouvrir le musée. Après un temps de réflexion, j’ai décidé de le faire.

Qu’est-ce qui vous a poussé à ouvrir un musée de la vie paysanne à Han-sur-Lesse ?

J’ai vécu toute mon enfance au milieu des gens courageux de la campagne. J’y ai vu beaucoup de choses malheureusement disparues aujourd’hui. Je m’y suis attaché comme on s’accroche à un rêve. Dans mon cœur, j’ai toujours gardé ce petit coin d’enfance, de paradis, d’une vie que l’on ne reverra plus. C’est ce qui m’a poussé à collectionner tous ces témoins d’un passé pas si lointain mais cependant bien désuet. Pendant des dizaines d’années, j’ai cherché, j’ai parcouru des milliers de kilomètres, je me suis documenté et j’ai accumulé un véritable trésor sentimental. Mon projet était de faire connaître, de faire voir et de faire revivre ce passé des années 1900.

Comment avez-vous procédé ?

Ce musée, je le voulais vivant. J’ai demandé à une amie de me fabriquer des mannequins. Ceux-ci sont particulièrement réussis, ils épousent parfaitement les attitudes de chaque personnage. Les tenues vestimentaires d’époque ont également toute leur importance. Les quelque 90 métiers représentés sont animés par plus de 200 mannequins. Aux côtés des personnages, il y a bien sûr tous les outils et machines d’époque.

Pourquoi avoir donné un prénom à chaque personnage ?

C’est ma façon à moi d’honorer nos ancêtres et de transmettre aux jeunes générations. Les nouvelles technologies ont envahi notre quotidien mais il ne faut pas oublier comment on vivait autrefois. C’est ainsi que l’on retrouve Fernand le cultivateur, Fulgence le batteur de faux, Marius le coiffeur, Basile l’organiste du village, Edmond l’apiculteur ou encore Isidore le dentiste.

Quels autres métiers sont représentés ?

Nous avons le vétérinaire, le vitrier, le ramoneur, le forgeron, le charron, le cloutier, le dinandier, le ferblantier, le plombier, le rémouleur, le marchand de vélos, le forestier, le tendeur de grives, le fabricant de balais, le scieur de bois, le vannier, le menuisier, le sabotier, le tonnelier, le tanneur, le cordonnier, le bourrelier, le boucher, le boulanger, la laitière, le tailleur de pierre, le planteur de tabac, le photographe, le douanier, le cantonnier et bien d’autres encore.

Les femmes ne sont pas oubliées ?

Bien sûr que non ! Aux côtés de Clémentine et Mélanie, nos deux lavandières, le visiteur peut découvrir les fileuses Célestine et Gilberte, la tricoteuse Florentine, la ravaudeuse Albertine, la tisseuse Noémie ou d’Élisabeth dans sa mercerie.

D’autres scènes de vie agrémentent le musée.

Oui. La cuisine est l’âme de la famille campagnarde, l’endroit où se forge l’esprit de famille. Il y a aussi l’école du village et son instituteur. Un coin du musée est consacré à la vie religieuse et aux sept sacrements.