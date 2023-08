Impossible d’être figés ces samedis 5 et dimanche 6 août face aux statues vivantes qui seront partout dans le centre-ville de Marche-en-Famenne

nombreuses à attirer l’œil des Marchois ou des visiteurs aux quatre coins de la ville. Sans oublier, chaque été, les K-­Dolls qui viennent égayer le quotidien du boulevard urbain. Et, quand elles ne sont pas

figées, les statues prennent vie à Marche l’espace d’un week-end depuis 2017. Date à laquelle fut lancée par l’ASBL "C’est tout Com" une idée jugée un peu folle à l’époque: organiser un festival de statues vivantes. Depuis, ces personnages que l’on retrouve souvent au cœur de villes touristiques comme Paris, Barcelone, Rome,… se déplacent désormais à Marche pour ce festival qui leur est entièrement dédié et qui attire la grande foule. L’an dernier, ce sont encore plus de 50 000 personnes qui sont venues les admirer

Ces samedi 5 et dimanche 6 août, Marche-en-Famenne accueillera donc la 6e édition de ce festival à l’ambiance originale et inimitable.

Une centaine de statues vivantes, toutes plus originales les unes que les autres seront à découvrir ce week-end. ©-ÉdA

Une centaine de statues vivantes feront une nouvelle fois le déplacement vers la capitale de la Famenne. "Les artistes qui les animent viennent réellement des quatre coins du monde, souligne Cédric Monnoye, directeur de l’ASBL"C’est tout Com"et organisateur de cet événement. L’originalité du festival réside dans le fait que, chaque été, leurs costumes doivent être renouvelés. Impossible donc de s’ennuyer. Ces statues vivantes apportent grâce, de poésie et magie dans le centre-ville marchois, dont la beauté fait le reste. Un centre-ville qui sera encore une fois rendu totalement aux piétons l’espace d’un week-end. Chaque artiste effectuera quatre passages par jour pour laisser au public la possibilité d’admirer un maximum de statues."

Le festival Statues en Marche sera accessible ce samedi 5 août entre 14h et 20h et le dimanche 6 août entre 11h et 18 h.

Les artistes qui se cachent derrière ces statues ou ces compositions viennent du monde entier. ©-Eda

Les Gauff’et un champion du monde des sosies d’Elvis

La place aux Foires restera le point névralgique de l’événement avec également la place de la 7e Brigade. On y retrouvera de nombreux food trucks pour

se sustenter, des animations pour les enfants et une ambiance musicale de type guinguette. "J’insiste également sur la mobilisation des bénévoles. Ils seront une nouvelle fois environ 300 à venir nous prêter main-forte, souvent issus du milieu associatif marchois particulièrement dynamique", souligne Cédric Monnoyé.

Samedi soir, les Gauff’se produiront en concert, place aux Foires, dans le cadre de la tournée de leur 30e anniversaire. ©

Chque journée de cette 5e édition se clôtura en soirée par des concerts sur la place aux Foires. Le 1er rendez-vous est ainsi fixé à 21h le samedi 5 août pour une prestation du groupe liégeois Les Gauff Un concert rock déjanté et empli de bonne humeur dont ils ont le secret dans le cadre de la tournée de leur 30e anniversaire. Quant au dimanche à 20 h, à l’issue de la cérémonie de remise des prix aux différentes statues, on retrouvera sur scène Franz Goovaerts et ses musiciens pour un concert hommage au King Elvis. "C’est un concert à voir, insiste Cédric Monnoye. Franz Goovaerts a déjà remporté le championnat du monde des sosies d’Elvis organisée à Memphis (Tennessee). Sur scène, il dégage une énergie incroyable dans un spectacle qui est également touchant."

Le programme complet et toutes les informations utiles (parkings, mobilité,..) sont disponibles sur le site www.marche.be/actualites/statues-en-marche-5-et-6-aout-11053/ou sur la page Facebook de l’événement.