Dans son bar à vins du piétonnier de Marche-en-Famenne, Pierr Vicini savait "cueillir le jour"

"Carpe Diem" "Cueille le jour", un proverbe que Pierr Vicini avait fait sien, à tel point que cette locution latine était devenue le nom du bar à vins qu’il avait ouvert rue des Savoyards, au cœur du piétonnier de Marche-en-Famenne. Un endroit vintage et convivial, à son image, dans lequel il aimait par-dessus tout transmettre sa passion pour le vin, ses connaissances œnologiques pointues mais aussi son amour de la gastronomie, notamment italienne, à ses nombreux amis marchois et à ses clients. Chez lui, son inimitable et truculent "Santé, bonheur" résonnait ait immédiatement dès les premiers bouchons sautés. Le partage était érigé chez lui un art de vivre.