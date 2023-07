Marche: les Compagnons bâtisseurs de mur en pierre sèche

"Ce terrain, on l’a reçu en gestion par les œuvres paroissiales du doyenné de Marche en novembre 2020, pour développer un projet de jardin associatif, rappelle Thibaut Lezy, coordinateur des projets collectifs à l’ASBL Compagnons bâtisseurs. On s’est approprié l’espace, au départ une simple friche, avec des groupes de jeunes au fil des années."

Des surfaces potagères en escaliers et un magnifique abri de jardin bâti de A à Z par les Compagnons sont notamment sortis de terre.

"L’idée de ce chantier était de stabiliser les talus de manière naturelle, et les embellir, au moyen de murs en pierres sèches, une technique ancestrale, poursuit Thibaut Lezy. Pour ce faire, on a commandé 30 tonnes de pierres à une carrière. Ce projet est par ailleurs le fruit d’une collaboration avec le Centre des métiers du patrimoine de la Paix-Dieu, à Amay, et l’AWaP, l’Agence wallonne du patrimoine, qui a identifié un expert pour encadrer le chantier."

Les jeunes ne se sont pas contentés d’emboîter et empiler les pierres à la force de leurs biceps : les contraintes étaient souvent bien plus aiguës. Ils ont aussi, entre autres, joué les tailleurs de celles-ci. Sans jamais compter leur travail, érigeant aussi d’autres murets que ceux qui étaient initialement à l’agenda. Et ils ont aussi aménagé, de pierres sèches toujours bien sûr, une allée d’une autre époque, aux aires de chaussée romaine d’alors.

Bref, c’est un véritable travail d’orfèvre qui a été mené par des artisans de quelques jours aux mains en or.

Formation à la permaculture

Et Thibaut Lezy de préciser par ailleurs: "Deux fois par mois, les Compagnons bâtisseurs organisent une formation à la permaculture sur le terrain, en partenariat avec l’ASBL Rêve de terre. À l’attention prioritairement des 16-30 ans, car on est reconnu comme organisation de jeunesse. Et une de nos missions est de travailler sur des enjeux sociétaux qui concernent les jeunes, d’une part la transition écologique, et d’autre part la diversité et l’interculturalité. Cette activité permet de travailler ces deux dimensions."