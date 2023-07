À 57 ans, Alain Nizette termine la Race Across France et ses 2500 km pour la troisième fois

"Le parcours a été modifié en cours de route en raison de travaux, passant de 2 444 à 2 505 km, précise-t-il. Il était encore plus costaud que d’habitude, avec 40 000 m de dénivelé positif au lieu de 35 000 m."

Parti du Touquet, sur la Côte d’Opale, celui-ci a rallié Mandelieu-la-Napoule, dans les Alpes-Maritimes, après 9 jours et un petit boyau d’1 h 15', soit en 217 h 15'. Alors que la barrière horaire était de 10 jours (240 h). Et a fini 74e sur 120 partants et 86 finishers, après avoir aussi traversé 21 départements et escaladé 65 cols (Marocaz, Tamié, Colombière, Saisies, Madeleine, Chaussy, Croix de Fer, Cayolle…).

"La place n’a aucune importance, la performance est vis-à-vis de soi-même, pas des autres, insiste Alain Nizette. Pourtant, après 150 km, je serais déjà bien rentré. Je n’étais pas dedans. Le parcours était assez plat les 700 premiers km. Les choses sérieuses ont vraiment débuté le 3e jour, avec la traversée des Vosges, 260 km et 8 000 m de D +."

"La foudre juste à côté d’un participant"

L’increvable cycliste a enchaîné avec le Jura. Puis les Alpes, où il a été freiné net dans son élan après 2 000 km, à Saint-Jean-en-Royan dans la Drôme. "La course a été neutralisée à cause d’un orage en soirée. Elle a repris le lendemain à 6 h, développe-t-il. Par chance, j’étais à une base de vie quand il a éclaté. J’en ai profité pour me reposer 8 heures. D’autres ont eu moins de chance. La foudre est tombée juste à côté du vélo d’un participant. Il a été hospitalisé en état de choc."

Quand on lui demande s’il repartira pour un cinquième tour, Alain Nizette répond "avoir fait le tour de la question sur cette course. J’ai pris le départ cette année car elle s’effectuait en sens inverse. Pour participer, cela demande un entraînement très exigeant. Et 9 ou 10 jours sur le vélo, c’est très dur mentalement. Je vais me concentrer sur des distances plus courtes. De 1 000 ou 1 500 km, les épreuves ne manquent pas, il y a beaucoup de nouveautés."

Pas encore fatigué, il repart déjà pour d’autres aventures. Le 20 août, il s’élancera sur son 4e Paris-Brest-Baris (1 200 km) aussi. À peine la moitié de son échappée fantastique de 2 505 km, mais qui n’en reste pas moins un mythe de l’ultra cycling ! "Et prochainement, je ferai peut-être les 300 km de la Race Across Suisse", conclut-il.

Les 1 000 km de la Race Across Belgium en apéro

En guise d’apéro pour la RAF 2500, le Marchois avait, plus tôt dans l’année, déjà ingurgité la Race Across Paris (500 km), mais la Race Across Belgium (1 000 km), deux courses qui se déroulent sous le même format. Et il a à chaque fois terminé premier en 55-59 ans.

Mais l’an dernier, l’homme n’avait pas su terminer son objectif. "En 2022, en raison de grosses semaines de travail, je n’avais pas su me préparer comme d’habitude. J’étais trop fatigué quand les week-ends arrivaient pour bien me préparer. Je l’avais payé à la RAF que j’avais abandonnée, confie-t-il. Et à la Race Across Belgium, j’avais renoncé après 500 km."

Mais cette fois, le Marchois a pu aller au bout. "Cette année, il existait trois boucles au départ de Braine-l’Alleud. La première partie était de 500 km à travers les monts flandriens. Au menu, le mur de Grammont, le Kemmel, le Patersberg. Ensuite, nous avons eu une boucle de 200 kilomètres en transition avant de terminer par 300 km avec 9 000 m de D +. Là, nous étions dans les Ardennes, avec le Mur de Huy, la Redoute, le triple mur de Monty. J’ai souffert. Les deux premières, la pluie ne m’a épargné que durant deux heures. Et en deux nuits, je n’ai pas dormi plus de trois heures."

Quatre heures par nuit

Pas évident de dormir dans des conditions pareilles. "Je m’arrêtais en général 4 heures par nuit. J’ai dormi dans des bases de vie, à l’hôtel et même chez l’habitant. La troisième nuit, je cherchais un logement. Je me suis adressé à un papa et sa fille qui m’ont accueilli chez eux et m’ont dressé un lit de camp."

Déconnexion et paysages

"Participer à une telle épreuve me permet de déconnecter, et profiter des paysages", confie l’ancien président de la Team de Lux, qui a vu un équipier, Thomas Six, venir à bout de l’épreuve des 500 km.

22 kilos à mouvoir

Alain Nizette n’était pas chargé comme un baudet, mais pas loin. "Vélo compris, je transportais jusqu’à 22 kilos, avec dans mes sacoches du matériel de réparation, une trousse de secours, des vêtements de rechange, un sac de couchage, des batteries pour les phares, un matelas, de la nourriture pour au moins 24 heures pour ne pas être dépendant des heures d’ouverture des magasins et étant parfois au milieu de nulle part. J’avais aussi jusqu’à 4 bidons d’eau avec des températures jusqu’à 35 degrés."

La 3e aura été la bonne pour Anthony Servais

Une guigne sans pareil avait eu raison des espoirs d’Anthony Servais en 2021 et 2022. Mais le Nassognard est tout sauf de nature à se laisser abattre. Son abnégation a enfin été récompensée. Il a franchi la ligne peu avant Alain Nizette, en 8 jours et 20 heures, 70e. "Je l’ai croisé quelques fois et on a roulé une centaine de kilomètres ensemble sur la fin, Anthony m’a épaté, il a très bien géré sa course, je suis très content pour lui qu’il ait enfin pu arriver au bout", applaudit Alain Nizette.

Un jour plus vite

"J’ai mis un jour de moins qu’en 2020 et quelques heures à peine de plus qu’en 2021, sur un parcours plus difficile. J’ai en moyenne roulé 280 km et 4 200 m de D+ par jour", précise Alain.