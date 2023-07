Marche-en-Famenne: Toutes guitares dehors avec Lucky Lords, le groupe marchois à l’énergie rock contagieuse

L’histoire commence au milieu des années 90. Fans d’Oasis et de britpop en général, Benoît Detaille et Jean-François Henneaux montent un groupe avec un répertoire composé à l’époque de covers et de compositions originales. "Il y a 7, 8 ans, nous avons alors rencontré Thomas, qui nous accompagnait avec son cajon (percussion mexicaine). Guillaume Botton les rejoint un an après et l’aventure Lucky Lords débute réellement fin 2019, avant le Covid, avec l’arrivée de Maxime Delgombe. "Sans compter l’apport de notre ingé-son Pierre Maréchal, que l’on considère un peu comme le 6e membre du groupe."

Impossible de définir le style de Lucky Lords qui propose un rock énergique à souhait, joyeux cocktail des nombreuses influences des membres du groupe. "Il y a du rock, du hard, du blues, un peu de country et de metal, la brit-pop également. Nos principales influences sont des groupes tels que les Foo Fighters, The Black Keys, Rival Sons, Robert Jon & The Wreck,…", précise Benoît Detaille. Leur répertoire se compose aujourd’hui d’une quinzaine de compositions originales.

"Gran Torino", un premier EP 4 titres en 2022

En ce débiut d’année 2023, les Lucky Lords ont beaucoup tourné aux quetre coins de la Wallonie et à Bruxelles. ©– Robert Colle

Si l’année 2022 a été marquée par de nombreux concerts dans la région de Marche et par la sortie de leur premier EP 4 titres Gran Torino enregistré dans leur local de Marloie et mixé au studio Noise Factory de Namur, Lucky Lords semble voir plus grand en cette année 2023. Avec déjà de nombreux concerts aux quatre coins de la Wallonie (Nivelles, Floreffe, Louvain-la-Neuve) et Bruxelles. "Et nous venons tout récemment de trouver un booker, XaaD Music, qui va nous accompagner nous facilitera vie dans la recherche des concerts"

Curieux de découvrir Lucky Lords, courrez les écouter ce samedi 15 juillet au Noiz Rock de Noiseux et le vendredi 21 juillet en soirée lors des festivités de la Fête nationale de Tellin. Et lors de bien d’autres dates encore en 2023.