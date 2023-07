Business Autrement (BA), un nouveau groupement d’indépendants vient de se lancer à Marche-en-Famenne

Cette première réunion s’est déroulée en présence du ministre régional de l’Économie Willy Borsus et du député provincial, Stephan De Mul et compte déjà en ses rangs 26 PME et TPE. "De plus, une cinquantaine d’indépendants se montre déjà intéressée à nous rejoindre, précise le président Henri Adam. L’objectif est de réaliser des échanges d’affaires. Nous proposons un réseautage humain qui d’adresse en priorité aux PME et aux TPE, aux petites structures de la région. L’inscription est moindre la première année pour les TPE. Nous offrirons par ailleurs certaines formations, notamment de chef d’entreprise. Le but est vraiment que chacun devienne le commercial de l’autre. Une autre de nos particularités est que nous n’accepterons qu’un représentant par secteur d’activité." Le nouveau groupement Business Autrement se réunira tous les vendredis au WEX.