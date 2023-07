Régisseur pour Vivacité, le Marchois Tom Adam partage ses à-côtés du Tour de France

Effectivement, nous en sommes déjà à la moitié du périple. Avec mes deux collègues techniciens, nous avons déposé nos bagages pour deux nuits à Clermont-Ferrand, en plein centre-ville. La journée de repos est l’occasion de recharger un peu les accus, de reprendre contact avec la famille. Nous avons également prévu de monter au sommet du Puy de Dôme, théâtre de l’arrivée de l’étape de dimanche, mais aussi de trouver un bon restaurant.

Vous êtes régisseur en radio pour Vivacité. Depuis quand couvrez-vous le Tour de France ?

Je suis régisseur depuis 2001 à Vivacité. Il s’agit ici de mon 20e Tour de France, ma 18e Grande Boucle en entier. C’est d’ailleurs assez incroyable de pouvoir chaque année participer à ce qui s’apparente à un véritable périple de 27 jours. Une chance quand, depuis toujours, on est passionné de cyclisme. Quand on partait en vacances en famille, il fallait toujours avoir une télévision à disposition pour suivre les étapes.

Outre le travail, avez-vous le loisir de profiter un peu de l’ambiance du Tour ?

C’est difficile car être technicien radio ou télé sur un événement d’envergure tel que le Tour de France nécessite une logistique millimétrée et une concentration de tous les instants. Il est donc vraiment difficile de profiter de l’aspect purement sportif. On croise rarement les coureurs. Depuis quelques années, ces derniers sont de plus en plus plongés dans une véritable bulle, surtout depuis l’épidémie du Covid. De plus, dès qu’ils ont franchi la ligne d’arrivée, les coureurs repartent illico vers leurs bus respectifs. Tout dépend également du placement de la zone technique par rapport à la ligne d’arrivée. Nous nous trouvons parfois très loin de la ligne d’arrivée. Par exemple, lors de la dernière étape du Puy de Dôme, le site au sommet ne se prêtait pas à l’installation d’une zone technique. Nous avons donc été placés un peu plus bas à 13 km de la ligne d’arrivée. C’est de plus en plus fréquent sur le Tour.

Un journal de bord pour livrer l’envers du décor

Depuis de nombreuses années maintenant, vous faites partager tous les jours l’envers du décor sur votre page Facebook, avec des anecdotes, le patrimoine rencontré dans les villes étapes, et bien entendu la gastronomie au travers des restaurants auxquels vous vous attablez le soir ?

Effectivement, ce sont de petits carnets de bord où je fais partager l’envers du décor, les bonnes tables… J’ai commencé de manière très succincte en 2007-2008 au temps des petits blogs. Je n’ai ensuite plus écrit pendant un petit temps et depuis six ou sept ans, j’ai repris l’écriture de ces petits détours du Tour sur ma page Facebook. Avec vraiment l’idée de faire partager ces petites choses que l’on ne voit pas toujours à la télévision. Le patrimoine souvent magnifique des localités où nous logeons. Et bien entendu la gastronomie savoureuse. Je suis un épicurien dans l’âme ! Et je termine toujours mes chroniques par un petit gimmick: "Vivement demain !"

Des carnets de bord très suivis. Vous disposez dorénavant d’une véritable communauté de suiveurs ?

Effectivement ( rires) ! Les gens attendent vraiment mes comptes rendus. À tel point que certains me sollicitent déjà avant le Tour pour savoir si je vais bien publier ou me demandent, via messages, de bonnes adresses en fonction de la région où ils partent en vacances.

Ce n’est pas trop difficile de trouver un bon restaurant après l’étape ?

Il faut savoir que nous avons fini nos émissions à 19h sur le site d’arrivée des étapes. Il faut ensuite tout ranger et compter encore une à deux heures de route pour nous rendre dans la ville où nous logeons. Nous n’allons manger que vers 21 h 30, 22 h. Donc, effectivement, il n’est pas toujours facile de trouver un restaurant qui accepte de servir à ces heures-là. Mais généralement, quand les restaurateurs apprennent que nous travaillons sur le Tour de France et que nous venons de Belgique, tout se passe plutôt bien ( rires) !

Rencontres sympas avec Jacky Durand et Michaël Jones

En vingt ans de Tour de France, vous devez avoir quelques bonnes anecdotes à nous livrer ?

Sur le Tour, j’ai toujours eu plaisir à côtoyer Jacky Durand, le consultant d’Eurosport. Il faut savoir que lorsqu’il était coureur, c’était l’idole de ma jeunesse. Il faisait partie de la race des baroudeurs aujourd’hui quasiment disparue. Ces coureurs capables de s’imposer après des chevauchées solitaires de cent bornes. Un jour, j’ai partagé un hôtel avec lui à Tarbes et nous avons pris l’apéro ensemble. Un moment très sympa. Une autre anecdote est avec une autre de mes idoles, Michaël Jones, le guitariste de Jean-Jacques Goldman. Avec Adrien Joveneau, nous avions fait une émission du Printemps grandeur nature avec lui. Là aussi, nous avions pris un verre ensemble. Quelques mois plus tard, sur le Tour dans les Alpes, j’arrive dans la zone technique et j’entends quelqu’un qui crie après moi à la fenêtre d’une chambre d’hôtel. C’était Michael Jones qui avait reconnu notre car de régie. Il est alors venu nous saluer.

Vous avez annoncé que cette édition du Tour de France sera la dernière que vous vivrez en intégralité…

En effet. Il faut savoir que le Tour de France, c’est 27 jours passés sur la route, loin des siens. Et je ne cache pas que familialement, ça devient difficile. J’ai trois enfants. Je n’ai par exemple pas pu assister à la remise du CEB de l’un d’eux. De plus, avec mon épouse, nous avons le projet d’ouvrir, dans le courant de l’hiver prochain, un hôtel de 7 suites à Marche. Cela nécessite beaucoup d’investissement. Sans compter que l’an prochain, avec un départ en Italie à Florence et une arrivée à Nice, c’est presque un mois complet que le Tour durera pour les techniciens. En 2024, je ferai donc une demi-Grande Boucle, à partir de la première journée de repos.