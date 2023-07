Carnaval de Marche-en-Famenne: Les sœurs Weyders seront les grandes Mautchwesses en 2024

Mais l’esprit de la Grosse Biesse s’est réveillé et a puni les maléfiques. Et les carnavaleux ont découvert que le grand Mautchi se conjuguerait toujours au féminin en 2024. Et d’une certaine manière au pluriel, puisqu’elles seront deux à la tête du carnaval, Ingrid et Claudia Weyders, deux sœurs inséparables. Mais ne formeront qu’une grande Mautchwesse, "Les feyes di Mautch". Par ailleurs, le thème 2024 sera "La Grosse Biesse revient des couleurs du temps".