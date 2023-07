Braquage avorté à Marche et course-poursuite jusque Nandrin

En fuite ensuite à pied

Les quatre occupants ont alors encore réussi à prendre la fuite à pied. L’un a été rapidement repris dans un magasin de jardinage. Et un deuxième a été repéré un peu plus tard dans un arbre, transi de froid, après avoir voulu se cacher dans une serre puis dans l’eau. Par la suite, des informations parvenues à la police ont donné le nom des deux présumés fuyards introuvables.

Et plus de trois ans après ces faits, ils étaient quatre, tous de la région liégeoise, cités devant le tribunal correctionnel de Marche pour ce braquage avorté suivi d’une course-poursuite ; à devoir répondre de tentative de vol avec violence et d’entrave méchante à la circulation. Le jugement vient d’être rendu. Un prévenu au rôle limité resté dans la voiture, à savoir celui repris dans un arbre, un nommé Kilvest Sufaj est condamné à une peine de travail de 180 h Ses aveux ont joué en sa faveur.

Ses co-prévenus, Thiermo Bah et Hassan Khayat (prévenu défaillant) écopent chacun de deux ans de prison.

Quant au quatrième prévenu, même s’il a pu évoluer dans un milieu commettant ce type de braquage, le tribunal estime qu’il n’y a pas de preuve de sa participation pour ces faits-ci et l’acquitte donc.