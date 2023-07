Marche-en-Famenne : Un mobipôle envisagé le long du contournement entre la zone commerciale du Carmel et la piste d’athlétisme

Le conseiller de la minorité, Jean-Pierre Georgin demande si une étude préalable a été réalisée dans les écoles environnantes afin d’envisager si les parents d’élèves seraient prêts à utiliser cette nouvelle infrastructure de délestage.

Réponse de l’échevin Grégoire: "Ce mobipôle aura effectivement pour objectif de délester certaines zones toutes proches telles que le pôle culturel, le pôle des aînés sur le site du home Libert, le centre-ville et bien entendu le pôle scolaire, notamment au moyen des pistes cyclo-piétonnes qui partiront de celui-ci Nous rencontrerons bientôt les directions des écoles afin d’envisager leurs besoins".

Pour Nicole Graas (min-Écolo), "tout ne sera pas possible avec le subside dont nous disposons, priorité doit être donnée à l’aménagement d’une piste cyclable le long du contournement vers Hotton. De plus pourquoi créer ce mobipoint alors que le parking multimodal est inutilisé depuis si longtemps".

Réponse du bourgmestre André Bouchat: "Le parking multimodal reste évidemment la solution prioritaire pour créer un mobipôle d’envergure au centre-ville. Nous souhaiterions acquérir ce terrain pour l’euro symbolique, comme déjà demandé au sein de ce conseil, quitte ensuite à l’aménager à nos frais. Ce terrain serait parfait. Mais j’attends toujours des réponses à mes courriers envoyés au ministre Henry…"

La liaison cyclable entre Marche et Rabozée approuvée

Dans le cadre du dossier "Commune pilote Wallonie cyclable 2020-2021", la Ville a remis un plan d’investissement comprenant deux volets: l’aménagement d’une liaison cyclable entre Marche et Rabozée (Somme-Leuze) et l’installation de 3 boxes vélos sécurisé dans le centre-ville (parking Folon, place la 7e Brigade et parking de l’hôtel de ville). Les conseillers marchois ont approuvé le projet définitif, tel que validé par la Région wallonne. Après la prise en compte des remarques, le montant de ces travaux est légèrement supérieur à ce qui avait été initialement prévu et s’élève à 817 187 € TVAC, avec un subside de 500 000 €.

La conseillère Nicole Graas réitère par ailleurs sa demande à ce que soit prévu dans le futur une liaison annexe à ce tracé vers la prison de Marche.