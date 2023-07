Vivre un été international à Marche avec les Compagnons Bâtisseurs : voici le programme

Le financement européen permet de couvrir les frais de voyage et d’argent de poche des volontaires européens en Belgique et à l’étranger En dehors des financements européens, les projets de volontariat international existent surtout grâce à une vaste dynamique associative. Toujours via les Compagnons Bâtisseurs, une petite centaine de jeunes belges s’apprête ainsi à partir effectuer un volontariat hors de nos frontières cet été.

Voici le programme de cet été dans la région:

– Le jardin des Compagnons Bâtisseurs du 1er au 15 juillet à Marche-en-Famenne: construction d’un mur en pierre sèche dans le jardin en permaculture.

Au centre Fédasil de Sugny du 8 au 22 juillet: construction d’un four à pain et à pizza, travaux de peinture et organisation d’activités sportives et créatives pour les résidents du centre.

Semaine Environnement chez Rêve de terre du 10 au 14 juillet à Journal: aménagement d’un espace cuisine extérieur, rénovation du toit de la cabane de jardin, aménagement d’un coin feu et réalisation d’une toilette sèche.

Domaine de Chevetogne, du 28 juillet au 11 août: Entretien du parc, travaux de peinture, réparation des cabanes, des ponts, des bancs, entretien des différents chemins.

Échange de jeunes du 31 juillet au 13 août à Marche-en-Famenne. Le défi de l’inclusion à travers le théâtre. Activités ludiques et immersives ; aménagement d’un espace de repos dans la nature, ainsi que d’un parterre fleuri ; construction de nichoirs, d’hôtels à insectes.

Grimm du 7 au 21 août à Marche-en-Famenne: entretien de chemins dans la forêt, nettoyage, construction de passerelles, de bancs… Travaux de rénovation intérieurs et extérieurs, peinture, plinthes, entretien de la végétation et des bois.

Échange de jeunes du 21 au 27 août à Marche-en-Famenne: la création de liens à travers le jeu.