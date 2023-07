Marche-en-Famenne: Excellent départ pour le stade d’athlétisme après un long chantier qui s’est assimilé à un 3 000 mètres steeple

Roger Lespagnard présent pour l’inauguration

Fort d’un lifting qui a duré presque deux ans, le stade communal est désormais entièrement dédié à la pratique de l’athlétisme. Les autorités communales ont profité de l’organisation de ces championnats pour couper le ruban inaugural, en compagnie de Roger Lespagnard, présent avec deux jeunes athlètes ce samedi matin. Rappelons, s’il fallait encore le faire, qu’il fut l’entraîneur de Nafissatou Thiam, celui qui l’a aidé à atteindre les sommets que la décathlonienne occupe toujours aujourd’hui.

Tant le bourgmestre marchois André Bouchat que l’échevin des Sports, Christian N’Gongang ont rappelé que ce chantier de rénovation s’est, plus d’une fois, transformé en un 3 000 mètres steeple. "Il a fallu franchir de nombreux obstacles, indépendants de la volonté communale, pour arriver à l’inauguration et la compétition de ce jour, témoignent les deux membres du collège marchois. Il y a eu des erreurs de conception et de mesurage, le Covid, des normes revues par l’Adeps et les conditions météo en fin de chantier,…Quoi qu’il en soit le stade est là et permet d’accueillir toutes les disciplines de l’athlétisme. Il s’agit d’un plus indéniable pour ses utilisateurs réguliers que sont le Cercle athlétique de la Famenne (CAF) et le Trail Attitude Famennoise (TAF).".

Ce stade ouvre désormais la voie à l’organisation de nombreuses compétitions telles que les championnats francophones toutes catégories, les championnats nationaux jusqu’aux catégories cadet et scolaire ainsi que les championnats nationaux sur les épreuves combinées que sont le décathlon et l’heptathlon.

"La fréquentation du nouveau stade est déjà excellente avec 850 cartes d’entrée délivrées depuis le mois de septembre 2022. Nous voulions garder ce stade accessible en introduisant simplement un droit d’entrée de 20 € par an, avec 10 € de caution pour la carte d’accès magnétique. J’insiste que la Ville prend en charge l’entrée pour les citoyens marchois", rappelle Christian N’Gongang.

Une rénovation d’1,7 million d’€

Une rénovation qui avait un coût: 1,7 million d’€ avec un subside régional de 1 036 000 € émanant d’Infrasports. "Notre athlétisme national brille aujourd’hui avec les performances de Nafissatou Thiam, des frères Borlée, de Julien Watrin. Espérons que ces installations flambant neuves permettent l’éclosion de nouveaux talents", conclut le ministre Willy Borsus, qui représentait le ministre des Sports, Adrien Dolimont.

Les sculptures "Running" de Jean Lanners en bordure de piste

L’œuvre "Running" de Jean Lanners consiste en une succession de quatre sculptures représentant l’athlète dans diverses étapes de son effort. ©-Eda

Parallèlement à l’inauguration du stade, désormais entièrement dédié à l’athlétisme, ont été dévoilées les sculptures de l’artiste marchois Jean Lanners installées en bordure de piste. L’œuvre, intitulée fort justement "Running", se compose de quatre sculptures montrant un athlète dans diverses étapes de son effort.