Marche-en-Famenne : Samuel Cruysberghs et Benoît Gueuning lauréats des mérites sportifs 2022

Christian n’Gongang, le maître de cérémonie de cette soirée a alors procédé à la remise des différents prix. Les deux principaux lauréats repartent chacun avec un chèque de 500 € offert par la Ville de Marche.

À noter que le mérite sportif collectif n’a pu être remis pour l’année 2022, aucun club n’ayant remis de candidature.

Mérite sportif individuel 2022: Samuel Cruysberghs (cyclo-cross)

Le premier prix à être attribué fut le mérite sportif individuel pour l’exercice 2022. Le jury a récompensé Samuel Cruysberghs (cyclo-cross). Parmi ses performances de 2022, signalons ses médailles d’or au championnat de Belgique Cyclo-Cross Masters A (35-44 ans) ainsi qu’au championnat de Wallonie.

Cinq autres sportifs marchois étaient nominés pour ce mérite individuel: Émilien Allart (kartcross), Léa Libert (sauvetage sportif), Téo Libert (sauvetage sportif), Benjamin Bouvart (athlétisme-javelot) et Serkan Topkaya (boxe française).

Challenge sportif 2022: Benoît Gueuning (triathlon)

C’est le triathlète Benoît Geuning qui remporte, quant à lui, le challenge sportif 2022. Le Marlovanais Benoît Gueuning pratique la course à pied depuis 2013, au sein du Trail Attitude Famennoise (TAF) à Marche-en-Famenne. Il pratique aussi le triathlon depuis 2017 et il est d’ailleurs également membre du club du Batifer de Saint-Hubert. Ils participent chaque année à de nombreuses compétitions que ce soit en triathlon, marathon, trails longue distance,… à souligner que Benoît Gueuning participe également à des compétitions en duo avec son petit frère Mathieu, handicapé moteur.Les cinq autres nominés au challenge sportif 2022 étaient: Jean-Yves Delarge (triathlon), Patricia Dumont (athlétisme), l’école de natation Saint-Laurent, Vincent Mercenier (judo), Zara Wellin (sauvetage sportif).

Les six élites sportives 2023

Les élites sportives 2023 ont également été désignées lors de cette soirée. Il s’agit de: Émilien Allart (kartcross), Chloé Herbiet (athlétisme), Serkan Topkaya (boxe française), Lé Libert (sauvetage sportif), Téo Libert (sauvetage sportif), Benjamint Bouvart (athlétisme-javelot).Ces six élites sportives se voienbt attribuer par la Ville de Marche, via la RESCAM, un chèque de 1000 € au moyen duquel elles pourront diposer, cette année, d’un remboursement de leurs frais d’entraînement, de leurs frais de tests médico-sportifs et de leurs frais d’équipement.