Des repas au top: la MRS Libert reçoit un label nutri-santé

"En Belgique, 1 résident sur 5 de ces établissements souffre de dénutrition, et 1 sur 2 est à risque", précise Gaëtan Salpéteur, président du CPAS de Marche, gestionnaire de la MRS Libert, à laquelle l’Agence pour une Vie de qualité (l’AViQ) a décerné ce mardi le fameux label.

"La MRS Libert est la 3e à le recevoir en Wallonie, et la première en province de Luxembourg, applaudit Lara Kotlar, porte-parole de l’AViQ. Il fallait répondre à 25 critères. Elle a relevé le défi et a satisfait à tous. Le label sera réévalué dans trois ans. Mais j’ai confiance pour qu’il soit prolongé. Tout son personnel se mobilise."

72 000 repas en cuisine

Gaëtan Salpéteur n’est pas peu fier de cette magnifique reconnaissance. "Elle fait du bien à toute une institution, sourit-il. Cela fait quelque temps déjà que la cuisine du CPAS travaille avec les commerces et producteurs locaux. Cette dynamique a été pensée et concrétisée par le CLAN (NDLR: le comité de liaison en alimentation et nutrition de l’établissement, un groupe de travail mis en place en 2020). En 2022, le Service des repas à domicile a préparé environ 72 000 repas de qualité dans la cuisine de la MRS Libert, aussi pour les bénéficiaires à domicile. À partir d’un certain âge, bien s’alimenter est vital."

Derrière les fourneaux, on retrouve Olivier Geldhof, cuisinier en chef, qui a remplacé en cours de projet Raphaël Hanot.

Ce n’est pas tout. Des moyens ont aussi été dégagés par le CPAS pour transformer l’espace réfectoire en restaurant.