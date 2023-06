Marche-en-Famenne : Un nouveau bureau pour l’association des commerçants Cap sur Marche

Lors de cette assemblée, Cap sur Marche a renouvelé son bureau. C’est Geoffrey Marine qui occupera désormais la fonction de président de l’association. Il succède à Kim Closon, qui reste bien présent parmi les administrateurs. Geoffrey Marine est administrateur de la société événementielle marchoise Private Garden spécialisée dans la location de matériel événementiel.

Les autres membres du nouveau bureau récemment constitué sont: Vincent Pirart (vice-président), Kevin Defever (secrétaire) et Julien Lecrombs (trésorier).

Le nouveau président Geoffrey Marine rappelle le mode de fonctionnement un peu particulier de l’association des commerçants marchois: "Un administrateur représente chaque secteur commercial, un peu à l’image des guildes d’autrefois. Il y a ainsi le secteur mode et textile, celui de l’horeca, des loisirs, des services, des médias, soins et santé… Ce système permet que chaque secteur soit représenté, nous expose ses idées, ses doléances…"

Par ailleurs, au fil de l’année, Cap sur Marche s’implique dans la vie de la société et promeut une série d’événements destinés à dynamiser le centre-ville marchois et à bénéficier aux commerçants locaux. "C’est ainsi que nous avons imaginé les Beach Days dont la deuxième édition vient de se clôturer avec le succès que l’on sait. Un événement couplé à la traditionnelle braderie des commerçants. Nous sommes impliqués également dans l’organisation de la Journée du client. Nous organisons également des afterworks. L’un de nos objectifs de l’année sera d’imaginer une nouvelle activité pour dynamiser le centre-ville au moment des fêtes de fin d’année. Les réflexions sont en cours", explique Geoffrey Marine qui se réjouit par ailleurs de la rénovation réussie du piétonnier marchois. "Les travaux viennent de se terminer. Cette rénovation est un plus indéniable pour rendre le centre-ville encore plus attractif."