La Ville de Marche-en-Famenne obtient un subside de 736 100 € pour aménager les abords de la place aux Foires

La rénovation du piétonnier est terminée

Le bourgmestre en profite également pour faire le point sur plusieurs dossiers bénéficiant au commerce local: "Notre soutien aux commerçants ne se fait pas qu’avec des primes, qui sont parmi les plus élevées pour une commune. La rénovation du piétonnier vient de s’achever: un chantier d’un million d’euros réalisé sur fonds propres. L’inauguration est prévue le samedi 23 septembre, avec une journée complète d’animations, de concerts… Nous allons également investir dans trois nouveaux panneaux d’affichage de type LED, pour tout ce qui est événementiel, et qui seront installés aux entrées du boulevard urbain et devant la Maison du tourisme. Par ailleurs, je note avec satisfaction que l’initiative des 24 places Shop & Go pour favoriser les petits achats est bien accueillie. Notre échevin de la Mobilité, Nicolas Grégoire en fera une évaluation avec les commerçants prochainement."