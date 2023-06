La Foireuse à Marche-en-Famenne: Trente cuistax s’affronteront dans une course festive et conviviale autour de la place aux Foires ce samedi 1er juillet

Le 1er juillet prochain, les cuistax reviendront à Marche-en-Famenne. L’ASBL Foires en fête a en effet eu la bonne idée de relancer cette course de cuistax, mais sur la place aux Foires cette fois, dans le haut de la ville. L’événement se nomme d’ailleurs fort judicieusement "La Foireuse".

"Notre comité, Foires en fête, avait à cœur de proposer une nouvelle activité pour encore dynamiser un peu plus notre belle place aux Foires, expliquent les membres de l’ASBL Foires en fêtes, organisateurs de l’événement. Nous voulions une activité différente de ce que nous proposons déjà au fil de l’année (Fête de la musique, Fête des Marchois, participations au Marché de Noël et au carnaval,..), tout en touchant un public différent également, un peu plus sportif. Nous nous sommes alors rappelés cette course de cuistax qui, à l’époque, connaissait un grand succès à Marche, mais également à la Vielle Cense à Marloie durant quelques années. Cette course de cuistax est une activité parfaite pour lancer l’été."

Une trentaine d’équipes sur la ligne de départ

La Foireuse se disputera donc le samedi 1er juillet de 15h à 19 h, sur un parcours long d’environ un km. La ligne de départ sera fixée avenue du Monument devant le magasin Carrefour Market, avant de passer place aux Foires, de partir ensuite vers la rue Neuve, de remonter l’avenue de la Toison d’or, de bifurquer vers le parking de la Mocrie et de revenir via la longue ligne droite de l’avenue du Monument où seront placées chicanes et divers obstacles de franchissement pour durcir un peu la course.

La Foireuse affiche d’ores et déjà complet pour cette 1re édition. Une trentaine d’équipes, composées de dix personnes, seront au départ. Des équipes qui émanent des secteurs associatif ou économique marchois, des groupes d’amis également,…

Le public est bien évidemment invité à venir encourager ces équipages qui s’affronteront à la force des mollets. De nombreuses animations seront prévues sur la place aux Foires durant l’événement. La remise des prix est prévue à 20h et se poursuivra par une soirée musicale sur la place aux Foires animée par DJ Arno.