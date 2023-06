Succès et soleil à la Fête de la musique à Marche

Des concerts pour toutes les générations

Durant trois jours, les Beachs Days et la braderie étaient couplés avec l’accoutumée Fête de la musique, chapeautée par l’ASBL Foires en Fête, qui a également accueilli un bon nombre de spectateurs. La musique a débuté avec un temps radieux ce vendredi soir sur la place aux Foires avec, notamment, Marvett et Doria D. Le samedi après-midi, place à une programmation plutôt intergénérationnelle, notamment le concert des Chèvres à Pull pour les enfants et celui du claviériste et organiste, André Brasseur, pour les plus âgés. Les concerts se sont poursuivis en se décentralisant vers le Jardin des Compagnons bâtisseurs avec une jeune artiste liégeoise Bleuroise, et la brasserie Atrium avec notamment un groupe marchois Full Of Suédoises. La journée s’est ensuite terminée sur la Place aux Foires par le groupe Dan San qui remplaçait Delta, tête d’affiche, à la suite d’une annulation pour raison médicale.

Le week-end s’est clôturé en beauté ce dimanche par une ambiance guinguette, une pétanque et un spectacle de danse. Un beau succès de foule que l’on doit à une multitude d’intervenants. "Je remercie tous les partenaires publics et privés, mais aussi la MCFA, la Ville de Marche, la Maison des Jeunes locale et toutes les personnes bénévoles d’avoir participé à l’organisation de cet événement. Sans eux, nous n’aurions pas présenté une telle manifestation et nous n’aurions pas connu le même succès que ce week-end", conclut Marie-Eve Bouillon, la présidente de Foires en Fêtes.