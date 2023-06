Marche-en-Famenne : Le lifting du piétonnier vient de se terminer juste avant l’été

Le piétonnier marchois et sa place roi Albert, c’est un peu une vitrine pour la Ville de Marche-en-Famenne. Comme une image de carte postale avec sa fontaine dédiée à l’un des plus illustres personnages marchois, le Grand Georges, l’ancien crieur public. Rappelons que le piétonnier fut aménagé dans la toute fin des années 80 dans le cadre de la convention de rénovation urbaine obtenue en 1985 par la Ville de Marche. "Cela fait donc plus de 35 ans déjà. Notre piétonnier avait donc besoin de subir un petit lifting, indique le 1er échevin Nicolas Grégoire. Ces travaux de rénovation ont été réalisés en deux phases bien distinctes. La première phase, qui avait déjà été réalisée, s’était concentrée sur les rues Saint-Laurent et des Savoyards. La deuxième phase a débuté, quant à elle, fin 2022 avec le creusement et le placement de la fibre optique. Les travaux de rénovation à proprement parler ont, quant à eux, pu commencer en février de cette année. Ces travaux concernaient plus spécifiquement la place roi Albert, le petit espace devant la pizzeria, la rue des Dentellières et le parvis situé à l’arrière de l’église Saint-Remacle."