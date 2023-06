Sable et musique à Marche-en-Famenne: un cocktail parfait sera servi du 22 au 25 juin sur la place aux Foires avec Delta, Doria D et… André Brasseur

Ces Beach Days reviennent donc et se tiendront encore une fois conjointement avec la Fête de la Musique organisée par l’ASBL Foires en Fêtes. Sable et musique seront donc le cocktail gagnant de ce début d’été en Famenne. La place aux Foires revêtira ses habits estivaux et se transformera en véritable place urbaine, l’espace d’un grand week-end festif

Du 22 au 25 juin, la place aux Foires se muera donc en véritable plage urbaine avec plus d’une centaine de tonnes de sable, des transats, des parasols, des terrains de pétanque… et les organisateurs espèrent bien que le soleil jouera les prolongations.

"Outre la braderie des commerçants qui se tiendra ces samedi et dimanche, notre association de commerçants, Cap sur Marche, avait l’envie de proposer un événement fédérateur, qui puisse réunir tant les nombreux commerces de vitrine du centre-ville que les PME, les entrepreneurs de la construction, les sociétés de services, les professions libérales…, explique Kim Closon, le président de Cap sur Marche. C’est pourquoi ce vendredi, nous organiserons à nouveau un tournoi entre entreprises de la région. Cela avait très bien fonctionné l’an dernier. Des animations et tournois de pétanque seront proposés au grand public tout le week-end."

Du 22 au 25 juin, la place aux Foires se transformera en véritable plage avec une foule d’animations sportives et festives. ©-Cap sur Marche

Fête de la Musique: Doria D, Delta et… André Brasseur, têtes d’affiche

Les Beach Days seront donc couplés à la traditionnelle Fête de la musique, organisée quant à elle par l’ASBL Foires en fête. "Notre association réunit, depuis plus de dix ans, une cinquantaine de membres, qui ont pour objectif de dynamiser notre magnifique place aux Foires. La Fête de la musique organisée avec le soutien de la Ville, de la Maison de jeunes et de la MCFA, est l’un de ses moments", précise sa présidente Marie-Eve Bouillon.

Avec de nouveau une très belle affiche qui fait la part belle aux artistes belges, dont beaucoup émergents. "Et de grands noms en têtes d’affiches comme Doria D le vendredi soir ou les Bruxellois de Delta le samedi soir, enchaînent Damien Goffin et Florian Chamberland, deux autres membres de Foires en fête. Un autre grand moment de ce week-end festif et musical sera sans nul doute le concert d’André Brasseur le samedi à 16 h. Nous voulions vraiment proposer un concert intergénérationnel. Juste avant, n’oublions surtout pas notre traditionnel concert pour enfants avec les Chèvres à Pull. Par ailleurs nous avons décidé d’innover quelque peu le samedi en proposant des concerts en décentralisation au jardin des Compagnons bâtisseurs et à la brasserie Atrium. Bref, à chacun de faire sa programmation."

Le programme du 22 au 25 juin

Beach Days

– Jeudi 22 juin:afterwork de Cap sur Marche et lancement des Beach Days à partir de 19 h. – Jeudi 23 juin: teambuiding des entreprises dès 9 h. – Vendredi 24 juin: Journée des familles dès 14 h. – Dimanche 25 juin:Guinguette marchoise et animations musicales dès 11 h.

Braderie

Les commerçants marchois organisent la traditionnelle braderie du mois de juin samedi et dimanche toute la journée.

La Fête de la musique

Vendredi 23 juin: – 18 h 30: Concert de la Maison de Jeunes "MJ goes Classic". – 20 h: Marvett. – 21 h 15: Colt. – 22 h 30: Doria D. – 23 h 45: DJ Marcel Bagnole.

Samedi 24 juin:

Place aux Foires: – 14 h 30: Les chèvres à Pull, concert pour enfants. – 16 h: André Brasseur. – 19 h 30: Stace – 20 h 45: Elia Rose. – 22 h: Delta – 23 h 15: DJ Guich.

Jardin des Compagnons bâtisseurs (Saint-Esprit): – 17 h 30: Bleuroise.

Brasserie Atrium:– 20 h 30: Neon Rust.– 22 h: Full of Suedoises.

André Brasseur se produira sur la place aux Foires à Marche ce samedi 24 juin à 16 h. ©ÉdA – Florent Marot

Entrée gratuite. www.marche.be/fetedelamusique