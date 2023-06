Marche-en-Famenne: Le vétéran US de la 84e d’Infanterie, Reid Clanton, de retour en Famenne un an après sa précédente visite

À Marche-en-Famenne, il a été accueilli par l’échevine Valérie Lescrenier et des membres du Comité Verdenne 44 et, ensemble, ils ont déposé des fleurs devant la fresque murale de la chaussée de l’Ourthe rendant hommage à la 84e d’infanterie US, dit les "Railsplitters". Originaire du Texas et âgé aujourd’hui de 98 ans, Reid Clanton a vécu le Débarquement de Normandie, la campagne de France, la Bataille des Ardennes notamment à La Roche et Verdenne avant de se rendre an Allemagne. Autre étape du voyage actuel du vétéran américain.