André Brasseur à la Fête de la musique de Marche-en-Famenne ce samedi 24 juin: l’organiste a un peu de Famenne en lui

Early Bird et Pukkelpop

André Brasseur, c’est l’histoire incroyable d’un organiste qui, avec son orgue Hammond, a connu un succès absolument improbable et démentiel avec notamment son tube interplanétaire Early Bird Satellite, vendu à plus de 6 millions d’exemplaires à travers le monde selon les estimations basses. "Je suis notamment resté six semaines n’1 au hit-parade allemand. C’était fou. Les gens étaient prêts, je pense. C’était la fin des Shadows et tous ces autres groupes à guitares. J’ai proposé à l’époque un son novateur au bon moment", indique-t-il non sans modestie. Depuis les années 2010, l’organiste namurois vit une seconde jeunesse musicale. La jeune génération redécouvre ces sons à tel point qu’on lui a proposé en 2016 de se produire au Pukkelpop festival à Hasselt. "Là aussi, ce fut un grand moment. C’est toujours assez étonnant et difficile à expliquer…"

Après avoir fêté ses 60 ans de carrière, le bouillant octogénaire s’apprête donc à remonter sur scène à l’occasion de la Fête de la Musique pour un concert de retrouvailles avec le public marchois. "Je serai seul en scène avec mon fidèle orgue Hammond et j’espère partager de bons moments avec les Famennois."

Quant à de futurs projets: "Je travaille toujours avec mon producteur flamand sur de nouveaux sons. Des choses se préparent…", laisse-t-il planer avec mystère.