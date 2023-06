Des animations en pagaille durant tout l’été dans la commune de Marche-en-Famenne

L’été, les animations sont dorénavant organisées quasi un week-­end sur deux que ce soit dans le centre-ville marchois ou au cœur des villages de l’entité. La diversité est également de mise avec des animations qui drainent les foules, comme les incontournables que sont le festival Statues en Marche ou le Marché 1900 du 15 août, mais aussi des organisations plus intimistes.

"Il y en aura à nouveau pour tous les goûts, se réjouit l’échevin de la Culture et des Sports Christian N’Gongang, qui, avec Gaëtan Salpeteur, est en charge de la Cellule animations de la Ville de Marche. Pour les amateurs de culture avec notamment les concerts organisés dans quelques jours dans le cadre de la Fête de la musique ou du Juillet musical. Les sportifs seront également à la fête avec l’inauguration de la piste d’athlétisme le 1er juillet et le Doc Riders mi-septembre. Le folklore est également au rendez-vous avec notre Marché 1900 du 15 août."

Le groupe Delta sera l’une des têtes d’affiche de la prochaine Fête de la musique. Il se produira sur la place aux Foires le samedi 24 juin. ©Romain RIXHON

Attention accrue sur l’accès des PMR

Gaëtan Salpeteur en charge lui aussi de la Cellule animation de la Ville, poursuit: "Chaque été, nous tentons de peaufiner tant le programme que l’aspect logistique. Cet été, nous avons vraiment porté une attention spécifique pour que chaque animation puisse, dans la mesure du possible, être accessible à tout un chacun et notamment aux personnes à mobilité réduite (PMR). Ce sera déjà le cas lors des prochains Beach Days pour lesquels nous avons quelque peu revu l’organisation du site à cette fin".

Les deux échevins insistent de concert: "Ce programme foisonnant témoigne, s’il fallait encore le faire, de la vitalité et du dynamisme de notre tissu associatif local, que ce soit dans les villages ou via les différentes associations actives dans le centre-ville. Sans tous ces bénévoles particulièrement motivés, rien ne serait évidemment possible. Ni sans le concours des hommes de notre Services Travaux qui, dans l’ombre, soignent tout le côté logistique."

À Marche, tout le monde est donc dans les starting-blocks et attend l’été de pied ferme.

La confrérie du Matoufé sera, comme à l’habitude, au rendez-vous incontournable du Marché 1900 du 15 août à Marche. ©– EDA

Informations: animation@marche.be ; agenda complet à consulter sur le site www.marche.be