Les Kdolls de retour: une galerie d’art à ciel ouvert

Elles sont de retour ! Qui ça ? Les poupées Kdolls qui reviennent passer l’été sur le boulevard urbain à Marche. "Personne ne semble s’en lasser, se réjouit Christian Massard, président de l’ASBL Kdolls et membre du Kiwanis de Durbuy qui porte cet événement qui s’exporte désormais dans d’autres villes également. Cette année, pour cette 8e exposition sur le boulevard urbain, là où tout a commencé, 33 grandes Kdolls se prélasseront tout l’été à Marche. Elles seront visibles jusqu’au 4 septembre, à l’issue de la Fête des Marchois. Ces poupées sont le fruit du travail d’artistes locaux… et d’autres venus d’un peu plus loin. Ces artistes sont invités à"customiser"ces personnages de d’environ 350 kg et 2m20 de hauteur. Cette année, on dénombre sept nouvelles réalisations jamais exposées à Marche, parmi lesquelles"Fuego", une poupée tout de rouge vêtue que l’on doit à l’artiste marchoise Rose Kondrativ."