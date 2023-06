La fête des pères peut aussi se célébrer en prison

Les cadeaux sont contrôlés

Si de base les colis ne sont pas monnaies courantes, tout ce qui entre dans la prison doit passer sous les rayons X pour s’assurer que rien ne soit caché et introduit illicitement au sein de la prison. Néanmoins, il existe des relais parents enfants dans chaque prison du royaume. "Chaque initiative pour la fête des pères est organisée localement avec nos partenaires du relais parents enfants et d’autres ASBL dans la mesure des possibilités. Du courrier peut être reçu, des contacts téléphoniques et visites sont organisées, comme d’habitude. Concernant les éventuels colis, les instructions sont également communiquées, à l’occasion, par l’organisation spécifique de la prison et localement lors des activités organisées durant les visites parents enfants", poursuit Valérie Callebaut.

Le bricolage ne peut pas aller en cellule

À la prison de Marche-en-Famenne, des activités de ce type sont organisées. Certains cadeaux sont tolérés, mais cela reste très limité. "On ne formalise pas les choses. Ce qu’on donne comme instruction, c’est que si un enfant vient avec un bricolage réalisé à l’école et que celui-ci passe le contrôle de sécurité, il pourra le montrer à son papa. Un dessin, par exemple, pourra retourner en cellule. D’autres cadeaux, comme un t-shirt, ne pourront pas franchir le seuil de la salle de visite. Les objets autorisés liés à de la lecture peuvent se retrouver en cellule, le reste, cela n’est pas possible. Si un bricolage pose problème au contrôle de sécurité, il n’ira pas en salle de visite", nous confirme Sandra Cedrone, adjointe au directeur de la prison de Marche-en-Famenne. Cette dernière nous confirme, malgré tout, que le service d’aide aux détenus (qui assure le lien avec la famille) peut organiser des activités au sein de la prison entre le papa et le/les enfant(s) dans la mesure des possibilités, toujours en garantissant une sécurité optimale. D’une prison à l’autre, les dispositifs peuvent varier.