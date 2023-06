Marche-en-Famenne: "Les 5 éléments", un restaurant éphémère fera découvrir les produits de la région de Herve du 12 au 16 juillet prochains

Durant ces cinq jours, leur restaurant sera ouvert pour le service de midi et celui du soir. Une expérience qui sera également réitérée cet été dans deux autres villes: Herve et Namur. Leur objectif: vous faire découvrir les trésors culinaires et les produits du terroir de la région de Herve (sirop de Liège, Légumes, fromages, viandes…) dans un menu trois à 5 services ou en formule lunch. "Nous créerons un menu innovant et créatif qui mettra en valeur la richesse et la qualité de tous ces produits locaux", explique Thimotée Borsus, l’un des étudiants impliqués dans ce projet gourmand et, par ailleurs, originaire de la commune de Marche.