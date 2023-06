Le Plan communal de Mobilité approuvé à Marche-en-Famenne malgré l’abstention de la minorité: "Une feuille de route pour l’avenir"

Ce dernier rappelle les différentes étapes qu’a dû franchir ce plan avant d’arriver à ce vote: "Un diagnostic de la situation de la mobilité dans notre ville a d’abord été opéré par le bureau européen Transitec, avec l’ICEDD et Espaces Mobilités. La deuxième étape essentielle fut ensuite la participation citoyenne. Des ateliers participatifs ont été organisés. 70 citoyens se sont impliqués activement. À cela se sont ajoutées trois présentations devant le conseil communal, des réunions avec les commerçants et avec les directions des écoles secondaires ainsi qu’avec la CCATM. Ainsi qu’une réunion en commission pluraliste en 2022."

Depuis, le PCM a passé l’étape de l’enquête publique: "42 citoyens se sont manifestés dans ce cadre pour émettre des remarques qui nous ont amenés à apporter quelques corrections ou ajustements à ce document", précise encore le 1er échevin marchois.

Un PCM qui a déjà produit des effets concrets

Nicolas Grégoire poursuit en indiquant que ce PCM a déjà livré certains effets concrets. "Nous avons saisi certaines opportunités pour déjà mener à bien des actions inspirées de ce PCM."

Et l’échevin de la Mobilité de citer 9 exemples:

1) Des actions menées pour apaiser les quartiers. "Comme par exemple la modification de la mobilité place aux Foires, ou encore le placement de chicanes ou de stationnements en voirie dans déjà 15 rues de la commune."

2) Les deux analyseurs de trafic et 24 radars préventifs installés sur tout le territoire communal "Ils nous permettent d’objectiver la situation et de prioriser nos interventions."

3) Les actions menées en matière de mobilité douce avec notamment le Plan Wallonie Cyclable. Et l’échevin de citer l’exemple de la future liaison Marche-Rabozée (Somme-Leuze) derrière la prison. Nicolas Grégoire insiste sur "la nécessité absolue de la création du chaînon manquant entre Hargimont et On qui permettrait aussi de connecter les RAVeL de l’Ourthe et de la Lesse. Mais nous n’avons reçu jusqu’ici aucune réponse de la part du ministre Henry à nos nombreux courriers. C’est assez désespérant !"

4) Un marché public a été lancé pour la mise en place de deux voitures partagées: "l’une à la gare de Marloie, l’autre à la place de l’Étang".

5) "La création depuis un mois de places shop n’go (parking gratuit durant 30 minutes) en centre-ville, en concertation avec l’association des commerçants. "Les retours sont jusqu’ici positifs."

6) Sécurité renforcée aux abords de certaines écoles avec un parking dépose-minute à Hollogne et d’autres aménagements. "Les échanges avec les écoles secondaires seront, quant à eux, poursuivis pour améliorer la mobilité à proximité de ces établissements."

7) La gare de bus de Marloie: "La Ville a apporté soutien et financement pour sa réalisation".

8) Volonté de créer deux mobipôles: "La Ville prêche depuis des années pour qu’une nouvelle affectation soit donnée au parking multimodal. Notre volonté est d’y créer un mobipôle, tout comme de l’autre côté du boulevard urbain entre la piste d’athlétisme et le complexe commercial du Carmel".

9) L’aménagement du futur rond-point "Bastin" sur la N4: "Il est vital pour le développement futur de notre commune. Tous les feux sont au vert. Le permis doit en principe être délivré avant la fin de l’année".

L’une des principales priorités de la Ville de Marche: réaffecter le plus rapidement possible la plateforme multimodale en un mobipôle, tout comme un espace situé à proximité du site du Carmel, tout cela afin de désengorger en partie le centre-ville. ©– ÉdA

Abstentions de la minorité lors du vote

Le Plan communal de Mobilité est approuvé malgré l’abstention des deux groupes de la minorité: MR et Écolo.