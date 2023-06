Fusion éventuelle entre Marche-en-Famenne et Rochefort: une étude d’opportunité et de faisabilité sera menée

Les résultats de l’étude en 2025

L’échevine invite alors les conseillers à se prononcer sur trois points:

– l’adoption d’une convention entre les deux pouvoirs adjudicateurs (Rochefort et Marche) relative à la réalisation d’un marché conjoint.

– la décision de déléguer la maîtrise de l’ouvrage à la Ville de Rochefort. La Ville de Rochefort signera, quant à elle, une convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec le BEP, (NDLR: le groupe chargé du développement économique, social et environnemental de la Province de Namur),.

– le cahier spécial des charges établi par le BEP (en collaboration avec Idelux, relatif à ce marché conjoint.

Valérie Lescrenier poursuit: "Au niveau du financement de cette étude, la Ville de Rochefort percevra le subside de la Région wallonne, soit 50 000 € et le solde non subventionné sera réparti entre les deux communes proportionnellement à leur nombre d’habitants. à cette fin, la Ville de Marche dégage un crédit de 75 000 €. Les résultats de cette étude devraient être connus au plus tard début 2025 pour permettre aux conseillers de la prochaine législature de s’emparer de ce dossier à bras-le-corps.", ponctue l’échevine.

Marchois et Rochefortois se prononceront au final

Le bourgmestre André Bouchat, l’un de ceux à l’origine de cette réflexion, commente: "Nous avons été les premiers à proposer l’éventualité d’une fusion, mais fusionner entre deux communes de provinces différentes ne peut s’improviser. De plus, le sentiment d’appartenance de la population à sa commune est souvent très exacerbé. On ne peut faire et réussir une fusion que si un référendum est organisé pour que les citoyens de chaque commune puissent se prononcer en toute connaissance de cause. D’où l’importance de cette étude préalable".

Gauthier Wéry (maj.-PS) prône également pour un référendum en bout de chaîne: "Nous sommes tous d’accord pour dire qu’il faut renforcer toutes les collaborations qui existent déjà entre nos deux communes. Mais c’est seulement sur base de l’étude qu’un vrai débat sur une fusion effective pourra se faire."

MR: "Un processus sain et sage"

"Le processus est ici sain et sage, commente Willy Borsus (min.-MR). Nous en parlons de manière ouverte au sein du conseil communal. On exclut et on ne décide de rien à l’avance. On se donne ici le temps d’étudier profondément les différents avantages et inconvénients en n’éludant aucune forme de supracommunalité. Et chose essentielle, les populations seront sondées à l’issue de ce processus. On ne m’empêchera pas de comparer ici avec une autre situation où des habitants d’une des communes ne s’y sont pas retrouvés. mais là n’est pas le débat", ponctue-t-il non sans ironie.

René Collin (maj.-Les Engagés) intervient: "Mon parti avait plaidé pour une consultation populaire obligatoire lorsque cette possibilité de fusion avait été proposée il y a quelques années. Donc pas de récupération SVP. Cette étude prospective ne nous oblige en tout cas à rien. De plus, il ne faut pas fermer la porte à d’autres communes voisines, telles que Somme-Leuze ou Hotton,…!"

Écolo: "D’abord penser aux citoyens !"

Nicole Graas (min.-Ecolo) fait remarquer, quant à elle: "Je pense qu’on fait ici les choses à l’envers en pensant d’abord aux avantages pour les administrations. Celles-ci sont censées être au service des citoyens. Les premières questions vraiment importantes sont quels seront les avantages et les inconvénients pour les habitants de chaque entité quels seront les impacts concrets sur la vie des gens dont leurs déplacements ?"

Au vote, c’est l’unanimité pour cette étude, si ce n’est le groupe Écolo qui s’abstient sur le cahier spécial des charges.