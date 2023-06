L’Arboretum, un laboratoire grandeur nature, voit le jour sur le Gerny à Marche : "C’est un rêve"

Guy de Broqueville justifie ce qui l’a poussé à créer un second arboretum chez nous, où plantations exotiques et indigènes vivent aussi en parfaite harmonie sur une vingtaine d’hectares: "On est une Fondation d’utilité publique belge. Il nous semblait donc intéressant de créer aussi un arboretum en Wallonie. Plus encore, ce sont les nombreuses différences entre les deux sites qui nous ont motivés. Passer du plat pays aux jolis vallonnements, du centre d’un village entre Louvain et Malines, à la tranquillité d’un site en pleine nature, de belles terres arables vers le calcaire, les schistes et l’argile de la Famenne, nous semblait être une belle opportunité pour élargir les compétences et l’expérience de toute l’équipe de l’arboretum".

"Permettre la sauvegarde d’arbres et arbustes rares ou menacés"

Guy de Broqueville poursuit: "On veut contribuer à la connaissance, la conservation et l’étude des plantes ligneuses des pays à climat tempéré. La création de collections aussi complètes que possible au sein de nos groupes cibles, devrait permettre la sauvegarde d’arbres et arbustes rares ou menacés.

L’Arboretum permettra aussi d’évaluer les espèces et variétés nouvelles ou peu connues, qu’on pourra renseigner comme choix judicieux de plantations dans nos villes, parcs et jardins de Belgique. On souhaite aussi permettre aux visiteurs de se rendre compte de leurs formes et couleurs aux différentes saisons, principalement les fleurs au printemps et les très belles couleurs d’automne.

L’Arboretum de Wespelaar est réputé pour la richesse et la beauté de ses collections. On aura à Marche l’avantage de pouvoir profiter du relief pour les mettre encore mieux en valeur".

"Un rêve pour Marche"

Le bourgmestre André Bouchat ne cache pas son bonheur que le projet ait germé sur sa commune:

"Quand M. de Spoelberch, administrateur de la Fondation Arboretum Wespelaar, m’a annoncé la création d’un arboretum sur Marche, sur un site merveilleux situé entre le château d’Hassonville et le ferme de Tavy, j’étais très heureux. Wespelaar est considéré comme un des grands, si pas le plus grand arboretum privé de Belgique. Et que Marche puisse bénéficier d’un lieu de savoir, d’expérimentation, qui soit en même temps un lieu de détente et ressourcement, c’est un rêve. Un rêve presque irréalisable pour une commune, car un arboretum bien géré nécessite un personnel permanent. On veut implanter plus de 500 plants à Marche. Il faut un personnel pour soigner, entretenir, échanger avec les autres arboretums, recevoir les visiteurs,… On ne pouvait rêver mieux que de devenir une sorte de Wespelaar wallon".

Un bâtiment presque 100% passif

Le bâtiment au sein duquel le public sera accueilli, avant de flâner dans les allées 100% extérieures de l'Arboretum, s'intégre dans l'environnement. ©Arboretum

Avant de flâner dans les allées extérieures de l’Arboretum, le public sera accueilli dans un bâtiment se fondant dans l’espace, où il pourra aussi visionner une vidéo didactique.

"Le bâtiment a été conçu pour s’intégrer dans l’environnement naturel et est quasiment passif, précise Guy de Broqueville. Il dispose d’une installation de géothermie, et est alimenté en électricité grâce à des panneaux suffisamment nombreux pour couvrir notre consommation annuelle."

La gestion du site de Marche a été confiée à un local, Mikaël Georges, citoyen d’Hargimont et grand amoureux de la nature. "Je m’intéresse beaucoup aux arbres, et l’offre d’emploi a suscité ma curiosité, je me demandais où l’Arboretum allait voir le jour, et j’ai postulé après mûre réflexion", explique le gérant, jadis agent de police et qui a sa nouvelle adresse sur le Gerny.

Celui-ci précise encore: "Chaque plante de la collection est étiquetée, avec notamment son nom en latin".

Une ouverture par mois et des visites guidées

Le public pourra découvrir l’Arboretum une fois par mois. Il ouvrira ses portes pour la première fois le dimanche 18 juin. Des visites guidées seront aussi proposées aux groupes de 10 à 25 personnes. Le droit d’entrée est de 5 €.

www.arboretumdemarche.be

Fauches tardives, éco-pâturage,…

"Depuis des années, on soutient activement Natagora et Natuurpunt dans de nombreux projets Life, confie Guy de Broqueville. Notre ambition est de gérer en réserve naturelle privée un site riche d’une flore et d’une faune de grande qualité. On y a déjà intégré des mares, des fauches tardives, l’éco-pâturage, par des ânes, et un plan de gestion. On veut aussi introduire dans le massif forestier une sylviculture responsable et attentive aux immenses défis face aux changements climatiques."

Un site prometteur

"Quand on a découvert le site en avril 2017, on a de suite été impressionné par sa beauté, son vallonnement et ses perspectives, indique Guy de Broqueville. En janvier 2018, on l’a acquis, après s’être assuré de la faisabilité du projet. On a planté les premiers arbres dans la foulée. Et en mai 2020, on a confié à deux bureaux d’architecte, AWA Architectes et Sacotralux, la réalisation du bâtiment."

"On travaillera avec des volontaires, une soixantaine. On en cherchera très certainement", annonce Mikaël Georges.

Sensibiliser les élèves

"Déjà, nous prenons contact avec nos directions d’école pour sensibiliser les élèves de notre enseignement communal à la forêt, la nature, ainsi qu’à son rôle primordial dans le développement durable", conclut André Bouchat.