Dans le quartier de la gare de Marche-en-Famenne, la chapelle du Sacré-Cœur invite à la paix pour ses 75 ans

Cet anniversaire a été célébré vendredi dernier avec l’organisation d’une petite cérémonie, un moment de partage et de réflexion axé sur le thème de la paix.

"Marquer cet anniversaire, c’est notamment se rappeler que la guerre a frappé chez nous. Si Marche a échappé à des destructions massives au contraire de Marloie, cette chapelle du Sacré-Cœur voulue par les paroissiens et citoyens de Marche a signifié une forme de reconnaissance des Marchois d’avoir échappé à la mort et l’expression de la volonté de ne pas oublier les victimes des deux guerres du 20e siècle", explique Jean-Louis Volvert, pour l’ASBL décanale de Marche à l’initiative de cette cérémonie.

Les écoles associées à ce moment de réflexion

En coconstruction avec les écoles secondaires de Marche, il nous a donc semblé souhaitable de prendre du temps ensemble pour réfléchir entre jeunes et en la présence d’adultes à la valeur de la paix et aux conditions de celle-ci dans un monde autre que celui de l’après deuxième guerre mondiale". Plus de cent jeunes du secondaire marchois, issus de l’Athénée royal de Marche-Barvaux-Bomal et des Instituts Sainte Julie, Saint Roch et Saintt Laurent, accompagnés de leurs enseignants, se sont donc retrouvés vendredi dernier en début d’après-midi devant la chapelle du Sacré-Cœur de Marche pour participer à une animation collective associant récits de contexte historique, fresque, textes poétiques, danse, chants ainsi que d’autres modes d’expression libre. Les associations patriotiques et les autorités communales étaient également présentes.

Un peu d’histoire

Beaucoup passent tous les jours devant la chapelle du Sacré-Cœur de Marche. Mais sait-on encore ce que cette chapelle a signifié pour les habitants de Marche lors des années de l’après-deuxième guerre mondiale ?

"Le 21 mai 1944, un train transportant des munitions explose en gare de Marloie causant la mort de 41 personnes et constituant un réel traumatisme pour la région. Trois jours plus tard, le comité local Notre-Dame de Beauraing se réunit à l’église de Marche et fait un double vœu: aller chaque année en pèlerinage à Beauraing et construire une chapelle dédiée au Sacré-Cœur en guise de reconnaissance des Marchois et en mémoire des Marchois victimes des deux guerres mondiales", a rappelé Jean-Louis Volvert en préambule à la cérémonie.

Mais où construire cette chapelle ? "Le quartier de la gare de Marche revêt une importance symbolique, car c’est une zone de péril. Un terrain existe juste en dessous de la gare que la paroisse achète le 11 mai 1945, poursuit-il. Un architecte bruxellois opte pour une église de plein air en forme de croix latine. La chapelle sera le chœur, l’auvent l’avant-chœur, le chemin de ronde sera l’abside, l’esplanade sera le transept et les gradins seront la nef. Idéal pour la prière privée et pour des célébrations publiques. Un clocheton bulbeux, des murs bas et un pavement de pierres complètent cet édifice d’inspiration régionale.

Un financement participatif est alors organisé sous la forme d’une souscription publique et pratiquants et non pratiquants y contribuent La première pierre est posée le 9 mai 1947. De nombreux artisans marchois travaillent à la construction de la chapelle. La croix est bénite le 24 octobre 1947 et une procession de 2000 personnes vient en cortège depuis l’église le jour de la Toussaint 1947. Le 11 juillet 1948, une messe d’Action de Grâces y est dite et la chapelle est consacrée au Sacré-Cœur."