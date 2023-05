Fort de son succès en 2022, le rendez-vous est fixé les 27 et 28 mai pour son édition printanière. Celle-ci rassemblera plus de 100 producteurs locaux et leur savoir-faire artisanal au sein du WEX à Marche-en-Famenne.

Les producteurs mettront une nouvelle fois les petits plats dans les grands pour faire découvrir leurs spécialités salées et sucrées telles que salaisons artisanales, fromages crémeux, pâtisseries, chocolat, épices et autres condiments à mettre dans son cabas.

"Mettre un visage sur le nom des producteurs"

"La raison d’un tel engouement ? De plus en plus de consommateurs remettent en cause le système de consommation de masse, expliquent les organisateurs du WEX. Désireux de mieux s’informer sur les produits qu’ils consomment, ils sont désormais plus attentifs à choisir des produits de saison issus de leur région. C’est aussi, et avant tout, l’occasion de rappeler l’importance de consommer local et de pouvoir mettre un visage sur le nom des producteurs. Leitmotiv que prône notre salon “C’est bon, c’est wallon” depuis plus de six ans."

Des ateliers et animations

Bien plus qu’un simple marché, c’est aussi des moments de partage, de rencontre, de sensibilisation au travers d’ateliers que les visiteurs pourront apprécier au sein de l’Espace Découvertes.

Dans un cadre vintage aménagé par Martha la caravane Pompette, petits et grands auront l’occasion de tester les différents jeux en bois de chez Les Jeux de Papalou. Tandis que Marie Senterre de l’Académie Fermentation livrera tous ses secrets sur la lactofermentation, le kombucha et autres boissons fermentées lors d’animations à découvrir tout au long du week-end.

Sans oublier les animaux de la basse-cour avec la Ferme de la Fontaine Saint-Pierre à Nassogne qui posera ses enclos à l’entrée du marché.

À noter enfin que l’édition automnale de "C’est bon, c’est wallon" sera, quant à elle, organisée les 28 et 29 octobre toujours au WEX.

www.cbon-cwallon.be