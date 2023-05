"Plus qu'un programme linguistique, un programme culturel", ces échanges à Marche

"Il y a l’opération info-professions qui permet à des rhétoriciens de rencontrer des professionnels de nombreux secteurs. Il y a aussi le prix du mérite humain octroyé par la Fondation Louis Rémy, dont on a la gestion. Les lauréats, des élèves de la région terminant leurs humanités, et très méritants humainement, reçoivent une bourse. Enfin, on prend part au Youth Exchange du Rotary International. Ce programme offre la possibilité à des jeunes de partir un an à l’étranger. Pour notre part, on reçoit des étudiants d’autres continents, un an aussi. Depuis 1984, on a envoyé 99 jeunes à l’étranger et on en a accueilli autant. Trois jeunes de la région sont actuellement en Argentine. En 2024, trois autres jeunes iront au Mexique et aux États-Unis. Et cette année, le Rotary Club de Marche accueille une Canadienne et un Brésilien."

Plus qu’un programme linguistique

Aimé Van Butsel précise: "Ces étudiants étrangers sont scolarisés à Marche, et séjournent dans des familles d’accueil. Ce n’est pas un programme linguistique, mais culturel. La langue n’est qu’un outil qu’on apprend pour s’immerger dans un pays. Au départ, ce programme a été pensé pour favoriser la paix dans le monde. Il permet de découvrir d’autres cultures. Par ailleurs, les jeunes venant dans le district dont fait partie le club de Marche recevront le 3 juin de Pascale Delcomminette, présidente de l’Awex (Agence wallonne à l’exportation), un diplôme d’ambassadeur de la Belgique francophone dans leur pays d’origine. Cette récompense valorise le programme jeunesse du Rotary, et, surtout, leur sera utile dans leur curriculum vitae."